　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈根達斯出包！1款冰棒「誤標成分」恐釀過敏致命　FDA下令召回

▲美國哈根達斯冰淇淋棒驚傳未標示過敏原。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國哈根達斯冰淇淋棒驚傳未標示過敏原。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國食品藥品監督管理局（FDA）近日宣布，哈根達斯（Häagen-Dazs）部分熱銷冰淇淋棒產品因包裝標示錯誤，可能導致小麥過敏者出現嚴重反應，製造商 Dreyer’s Grand Ice Cream 公司 已於11月3日自願召回相關批次產品，提醒消費者勿食用。

FDA公告指出，被召回的產品為「哈根達斯黑巧克力迷你冰淇淋棒六入裝」，批號為 LLA519501，保質期至2027年1月31日。這批產品可能含有未申報的小麥成分，包裝卻未標示過敏原。受影響的冰淇淋棒主要在美國31個州的克羅格（Kroger）與巨鷹（Giant Eagle）超市販售。

Dreyer’s公司解釋，問題可能出在「誤用包裝」，也就是生產過程中疑將含小麥成分的產品包入錯誤外盒，目前尚未接獲任何疾病或過敏通報，已立即與FDA合作調查，並強調產品安全與品質是公司首要任務。

FDA提醒，對小麥過敏或不耐受的民眾若誤食該產品，可能出現蕁麻疹、腫脹、噁心、呼吸困難等症狀，嚴重者恐引發過敏性休克。購買者可檢查包裝背面的批號，若符合召回範圍，請勿食用並退回商店辦理全額退款。

哈根達斯為美國通用磨坊（General Mills）旗下品牌，美加市場產品由英國Froneri集團授權生產。該公司表示，將全面檢討品管流程，確保類似事件不再發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我
鳳凰變壯＋開外掛！關鍵北轉不排除發警報　暴風侵襲率全台上升
美政壇傳奇謝幕！裴洛西宣布不再連任　曾訪台挺民主掀全球震撼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈根達斯出包！1款冰棒「誤標成分」恐釀過敏致命　FDA下令召回

美政壇傳奇謝幕！裴洛西宣布不再連任　曾訪台挺民主掀全球震撼

謝侑芯命案爆插曲！不明人士「冒充家屬領遺體」　大馬警識破驅離

整理母親遺物變暴富！「首期超人漫畫」有望拍出1.85億

女星離婚後「偷用前夫胚胎」順利生產！直呼：上天給的禮物

中泰建交50年來首次！泰王夫婦下周訪中　習近平設國宴接待

YTR爆「中國人在韓殺人賣器官」37具遺體只剩下半身　南韓調查

32歲台灣籍主嫌被抓！　泰警破獲不法賭博網站

辣模整形手術後「雙眼被矇住」　病房內遭男員工掀被意圖性侵

人夫捅死老婆「3幼女全程目睹」！　煮飯找不到廚具暴怒

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

南門市場狂燒6小時！豬肉攤改賣薑母鴨又遇大火　損失慘況曝光

哈根達斯出包！1款冰棒「誤標成分」恐釀過敏致命　FDA下令召回

美政壇傳奇謝幕！裴洛西宣布不再連任　曾訪台挺民主掀全球震撼

謝侑芯命案爆插曲！不明人士「冒充家屬領遺體」　大馬警識破驅離

整理母親遺物變暴富！「首期超人漫畫」有望拍出1.85億

女星離婚後「偷用前夫胚胎」順利生產！直呼：上天給的禮物

中泰建交50年來首次！泰王夫婦下周訪中　習近平設國宴接待

YTR爆「中國人在韓殺人賣器官」37具遺體只剩下半身　南韓調查

32歲台灣籍主嫌被抓！　泰警破獲不法賭博網站

辣模整形手術後「雙眼被矇住」　病房內遭男員工掀被意圖性侵

人夫捅死老婆「3幼女全程目睹」！　煮飯找不到廚具暴怒

哈根達斯出包！1款冰棒「誤標成分」恐釀過敏致命　FDA下令召回

鳳凰恐「海陸警齊發」最新路徑估北轉撲台灣！豪雨紫到發白

福建艦疑已成軍！習近平專機飛抵三亞　中國邁入「三航母」時代

金門醫療專機降落松山爆胎！安捷曝病患現況與後續處理

普發現金「錯過分流登記」怎麼辦？財政部曝補救方式

阿爆嗨辦那屋瓦10週年派對！　「超狂卡司」曝光變裝尬舞

封存超過1/4世紀才裝瓶！麥卡倫雪莉桶30年登場　從橡實到釀成威士忌超講究

京站周年慶登場11／19登場　因應普發「消費滿萬」回饋再加碼

「粥餅倫」慘了！信黃牛買周杰倫票被坑1.7萬　報警求助：上了大當

閱之海筆記／幻影與真實：貝托魯奇的《末代皇帝》

雪碧力挺謝侑芯：她不缺錢　「愛出國≠做伴遊」也沒碰違禁品

國際熱門新聞

女星離婚後「偷用前夫胚胎」　順產成功

謝侑芯命案爆插曲！不明人士冒充家屬領遺體

美政壇傳奇謝幕！裴洛西宣布不再連任

21歲女遭3男硬上　芭達雅爆集體性侵

YTR爆中國人殺人賣器官　韓警方出手了

瀑布旁活春宮　男女全裸「濕身親熱」

32歲台灣人在泰國被抓！

菲律賓預測　鳳凰8日增強為「超級颱風」

亞洲大學評比出爐　台大榮登「第23名」！

墨西哥女總統「遭強吻襲胸」要告了

人夫暴怒「捅死老婆」　3幼女全程目睹

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

謝侑芯遺體「停太平間2周」還沒人領！

3兄弟整理母親遺物變暴富！

更多熱門

相關新聞

GODIVA x LABUBU新聯名！

GODIVA x LABUBU新聯名！

比利時巧克力品牌「GODIVA」再度攜手POP MART旗下人氣IP「THE MONSTERS」推出全新活動，選用香濃榛果打造3款霜淇淋、巧克力飲品，搭配LABUBU巧克力牌、限定包裝，還送全新版不銹鋼湯匙，即日起開賣。

白文鳥塞杯子　變一球香草冰淇淋

白文鳥塞杯子　變一球香草冰淇淋

BAC秋季人氣「茶金蒙布朗」復刻回歸

BAC秋季人氣「茶金蒙布朗」復刻回歸

宏匯周慶消費滿3千送5百

宏匯周慶消費滿3千送5百

Krispy Kreme3款鬼怪甜甜圈新上市

Krispy Kreme3款鬼怪甜甜圈新上市

關鍵字：

哈根達斯冰淇淋過敏原食品召回美國FDA

讀者迴響

熱門新聞

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

鳳凰變壯＋開外掛！北轉不排除發警報

健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

12月起無人機大管制！詳細公告曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬！逼真手法曝光　

Google Maps重磅更新！

粿粿昔「控訴范姜脾氣硬」　片段被挖：

國人今年赴陸失聯「已有178人」暴增3倍

太子集團「爆乳特助」已當媽了！本尊一夜全關

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

女星離婚後「偷用前夫胚胎」　順產成功

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

更多

最夯影音

更多
不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面