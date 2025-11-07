哈根達斯出包！1款冰棒「誤標成分」恐釀過敏致命　FDA下令召回

▲美國哈根達斯冰淇淋棒驚傳未標示過敏原。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國食品藥品監督管理局（FDA）近日宣布，哈根達斯（Häagen-Dazs）部分熱銷冰淇淋棒產品因包裝標示錯誤，可能導致小麥過敏者出現嚴重反應，製造商 Dreyer’s Grand Ice Cream 公司 已於11月3日自願召回相關批次產品，提醒消費者勿食用。

FDA公告指出，被召回的產品為「哈根達斯黑巧克力迷你冰淇淋棒六入裝」，批號為 LLA519501，保質期至2027年1月31日。這批產品可能含有未申報的小麥成分，包裝卻未標示過敏原。受影響的冰淇淋棒主要在美國31個州的克羅格（Kroger）與巨鷹（Giant Eagle）超市販售。

Dreyer’s公司解釋，問題可能出在「誤用包裝」，也就是生產過程中疑將含小麥成分的產品包入錯誤外盒，目前尚未接獲任何疾病或過敏通報，已立即與FDA合作調查，並強調產品安全與品質是公司首要任務。

FDA提醒，對小麥過敏或不耐受的民眾若誤食該產品，可能出現蕁麻疹、腫脹、噁心、呼吸困難等症狀，嚴重者恐引發過敏性休克。購買者可檢查包裝背面的批號，若符合召回範圍，請勿食用並退回商店辦理全額退款。

哈根達斯為美國通用磨坊（General Mills）旗下品牌，美加市場產品由英國Froneri集團授權生產。該公司表示，將全面檢討品管流程，確保類似事件不再發生。