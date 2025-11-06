　
大陸 大陸焦點 特派現場

一家三口「同年同月同日生」！驚奇巧合護理長也驚呆：第一次遇到

▲▼湖北武漢一家三口同年同月同日生。（圖／翻攝微博／極目新聞）

▲湖北武漢一家三口同年同月同日生。（圖／翻攝微博／極目新聞）

記者柯振中／綜合報導

大陸湖北武漢一名王姓男子與熊姓妻子同年同月同日生，今年11月間熊女懷胎十月產女，沒想到愛女也是同月同日生，離奇的巧合讓院方驚訝不已，也特意為三人準備了生日驚喜，溫馨的事件在網路上受到許多討論。

綜合陸媒報導，王男2023年11月間透過網路認識熊女，聊天時意外發現2人是同年同月同日生，彼此都感到十分驚訝。隨著感情升溫，2人確定了戀愛關係，且去年成功步入婚姻、登記結婚。

今年1月間熊女發現懷孕，升格當父母的喜悅讓2人都開心不已。沒想到懷胎10月以後，熊女在生日當天產下一女，最終一家三口都是同月、同日出生，驚人的巧合讓院方驚訝不已。

▲▼湖北武漢一家三口同年同月同日生。（圖／翻攝微博／極目新聞）

▲湖北武漢一家三口同年同月同日生。（圖／翻攝微博／極目新聞）

婦產科的醫護人員得知以後，特意準備了蛋糕、玩偶，一同前往病房，替這一家三口唱生日快樂歌慶生。康姓護理長對此表示，她入職至今已有多年，卻是第一次遇見這種罕見的巧合，這就是一場「命中注定的溫暖巧遇」。

暖心的一幕曝光後，不少大陸網友為此留言，「寶寶：我家一年只能吃一次蛋糕」、「同一天一家人生日」、「一年只有一個生日宴，必須大辦」、「這也太省蛋糕了」、「這也太巧了吧」、「這個真的太有緣份了。」

 
湖北武漢家庭同月同日生溫暖

