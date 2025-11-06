　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

太子集團「爆乳特助」已當媽了！網再挖私生活　本尊急嚇一夜全關

網搜小組／劉維榛報導

「太子集團控股」涉嫌跨國大規模詐欺、洗錢等重罪，台北地檢署4日查扣太子集團資產逾45億元，「爆乳特助」劉純妤則以15萬交保，她還一臉笑意走出地檢署，引發各界抨擊。有網友進一步挖出劉純妤的Threads與LINE，原來她早已當媽媽，私人社群已被本尊急關閉。

北檢4日晚間複訊後，諭知天旭工程師張芷寧20萬、天旭總經理特助劉純妤15萬元，其餘7名被告5萬元至70萬元交保。其中最為亮眼的「爆乳特助」劉純妤，她穿著寬鬆格子襯衫現身，尤其低胸爆乳畫面引發關注，最後劉純妤神情輕鬆，並露出甜美笑容離開地檢署。

對此，有網友昨（5日）挖出劉純妤的英文名字叫「sherran」，以及她在Threads上分享家人影片，推測她已是人母身分，但今日查看已遭封鎖；LINE帳號也已刪除，IG則是設為不公開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友紛紛砲轟，「這笑容對比被詐騙家破人亡，情何以堪！」「報應會來的，不是不報時候未到，有種就別出國被逮」、「花別人的錢很爽，15萬也是別人的錢」、「她是在笑幾點的？是笑15萬就能讓他交保嗎」。

▲▼陳志太子集團洗錢案，天旭總經理李添特助劉純妤。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼陳志太子集團洗錢案，天旭總經理李添特助劉純妤。（圖／記者劉昌松攝）

▲劉純妤笑著離開地檢署，引發網友關注。（圖／記者劉昌松攝）

事實上，劉純妤在LinkedIn打造出亮麗經歷，從2018年擔任CEO特助到現在，通常遠距辦公向老闆報告日常工作，會替老闆做英文翻譯，也會隨對方出差，更透露一句「由於行業原因，我處理過許多特殊且新穎的任務」，她同時也負責管理和採購奢侈品，例如陳年烈酒、葡萄酒和藝術品。

過去學歷與工作經歷部分，劉純妤就讀紐西蘭奧克蘭理工大學，曾任職卡達航空、紐西蘭店鋪經理，目前她的LinkedIn也遭到關閉。

專案小組調查，太子集團為掩飾跨國犯罪所得，在台成立多家公司，其中包括由台灣太子公司主導，把境外資金引入聯凡等8家人頭公司，購買台北市和平大苑豪宅置產，另外還在台灣成立天旭公司，由人資主管辜淑雯負責招募工程師幫忙設計線上博弈程式，另外以顥玥公司員工擔任線上博弈的客服工作，等於是把台灣當成太子賭博事業的隱形基地。

另根據《自由時報》報導，太子集團還在台北101大樓設置私人招待所，分別將15樓、49樓整層租下，警檢還因為台北101門禁森嚴一度無法進入搜索，還是遇到收拾善後的員工才得以一窺究竟。不過當檢警到場時，已經全被清空，只剩近百台電腦在現場，目前正在檢視有無未刪除的資料。

在全案蒐證告一段落後，4日指揮調查局台北市調處、刑事局、台北市警多個分局分47路搜索相關公司及被告住處，拘提王昱棠等25名被告、通知10名證人到案。北檢4日晚間複訊後，諭知天旭工程師張芷寧20萬、天旭總經理特助劉純妤15萬元，其餘7名被告5萬元至70萬元交保，人資主管辜淑雯赴訊後聲押。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子遭公司封殺切割！　經紀人發聲「浪費社會資源」後續處理曝
快訊／新北查獲未蒸煮廚餘養豬　應變中心：禁止該場肉品上市
快訊／天剛資訊出事！辦私募又進場買股　董座父子遭約談
太子集團「層峰派對」淫亂內幕曝！　出口海量台女模網紅性服務
快訊／姊死妹重傷！　三重男現行犯逮捕
快訊／三重男疑為家產砍2姊妹！姊「胸口插一把刀」搶救無效亡
快訊／三重男砍殺2姊妹！　姊刀插胸口命危、妹重傷
快訊／蘇丹紅辣椒粉海削4千萬！　津棧老闆李彥廷一審判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬：實在可恨！逼真手法曝光　

快訊／新北查獲未蒸煮廚餘養豬　應變中心：禁止該場肉品上市

喊「普發一萬」就是齣鬧劇！Cheap開酸：一場一萬塊的精神分裂

阿璋肉圓11／8日強勢回歸「外帶買10送2」　歡迎報復性消費

台東跨年晚會張惠妹領銜群星　縣府啟動稽查嚴防房價哄抬

前鎮高中「蒸蛋、泡麵終於分開了」！1張表格揭創意料理早有歷史

包裹未取被退回　珊瑚菇「鑽破紙箱」冒出！網笑：真的是箱菇

快訊／「海鷗」升級強颱　最新路徑曝

太子集團「爆乳特助」已當媽了！網再挖私生活　本尊急嚇一夜全關

TWICE演唱會11/22連兩天高雄登場　高鐵加開2班午夜北上列車

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬：實在可恨！逼真手法曝光　

快訊／新北查獲未蒸煮廚餘養豬　應變中心：禁止該場肉品上市

喊「普發一萬」就是齣鬧劇！Cheap開酸：一場一萬塊的精神分裂

阿璋肉圓11／8日強勢回歸「外帶買10送2」　歡迎報復性消費

台東跨年晚會張惠妹領銜群星　縣府啟動稽查嚴防房價哄抬

前鎮高中「蒸蛋、泡麵終於分開了」！1張表格揭創意料理早有歷史

包裹未取被退回　珊瑚菇「鑽破紙箱」冒出！網笑：真的是箱菇

快訊／「海鷗」升級強颱　最新路徑曝

太子集團「爆乳特助」已當媽了！網再挖私生活　本尊急嚇一夜全關

TWICE演唱會11/22連兩天高雄登場　高鐵加開2班午夜北上列車

體育精英獎入圍名單揭曉　台灣隊長陳傑憲問鼎最佳男運動員呼聲高

台東成功警分局11/7起交通大執法3天　加強取締違規

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬：實在可恨！逼真手法曝光　

南投黑狗中「山豬吊」哀嚎　獵人秒放血裝袋辯稱：是山豬

台南小巨蛋15年未到位　曾之婕批進度牛步並點名長照、垃圾清運

上海兄弟隊徽神似中信兄弟　運動部：球團會有法律行動

金童唐西奇35分準大三元加持　湖人強勢撂倒馬刺勇奪5連勝

王子慘遭公司封殺切割！　經紀人發聲「浪費社會資源」後續處理曝光

紐時作家稱「美挺台日子已不復返」　AIT：反對任一方改變現狀

防詐意識升級　台東警提醒民眾普發1萬勿受騙

【101豪奢招待所曝】太子集團在台詐騙洗錢！ 爆乳總經理特助15萬交保

生活熱門新聞

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完：怪怪的

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

鳳凰恐又大又強「走勢對台灣最不利」　粉專示警！

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

快訊／「海鷗」升級強颱　最新路徑曝

「強大怪物」鳳凰可能登陸台灣　「被掃到後果慘烈」

粿粿、王子聲明「有1共同點」　網驚不對勁

最新各國路徑！　鳳凰可能達中颱上限

更多熱門

相關新聞

跨國詐騙機房藏雲林　2男躲警跳樓慘摔痛趴！

跨國詐騙機房藏雲林　2男躲警跳樓慘摔痛趴！

雲林地檢署破獲跨國詐騙機房案，2024年6月先攻堅三處民宅逮捕11人，並追查幕後系統商，成功拘捕2人。檢方近日偵查終結，依詐欺、洗錢及組織犯罪起訴13人。

48歲男信「10億見面禮」差點噴10萬

48歲男信「10億見面禮」差點噴10萬

普發1萬可登記！他想起大票「賣雙證件」秒抖

普發1萬可登記！他想起大票「賣雙證件」秒抖

員林車站拾獲96.6萬真相曝　車手出包警拘11人

員林車站拾獲96.6萬真相曝　車手出包警拘11人

太子集團9億遭私吞　陳志派3親信來台接管

太子集團9億遭私吞　陳志派3親信來台接管

關鍵字：

爆乳特助CEO詐騙交保身分起底太子集團控股洗錢

讀者迴響

熱門新聞

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

謝侑芯過世數日「OnlyFans突更新」！曾月收7位數

快訊／郭台銘母親郭初永真辭世　享嵩壽百歲

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完：怪怪的

瀑布旁活春宮　男女全裸「濕身親熱」

菲律賓預測　鳳凰8日增強為「超級颱風」

更多

最夯影音

更多
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面