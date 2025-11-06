太子集團「爆乳特助」已當媽了！網再挖私生活　本尊急嚇一夜全關

網搜小組／劉維榛報導

「太子集團控股」涉嫌跨國大規模詐欺、洗錢等重罪，台北地檢署4日查扣太子集團資產逾45億元，「爆乳特助」劉純妤則以15萬交保，她還一臉笑意走出地檢署，引發各界抨擊。有網友進一步挖出劉純妤的Threads與LINE，原來她早已當媽媽，私人社群已被本尊急關閉。

北檢4日晚間複訊後，諭知天旭工程師張芷寧20萬、天旭總經理特助劉純妤15萬元，其餘7名被告5萬元至70萬元交保。其中最為亮眼的「爆乳特助」劉純妤，她穿著寬鬆格子襯衫現身，尤其低胸爆乳畫面引發關注，最後劉純妤神情輕鬆，並露出甜美笑容離開地檢署。

對此，有網友昨（5日）挖出劉純妤的英文名字叫「sherran」，以及她在Threads上分享家人影片，推測她已是人母身分，但今日查看已遭封鎖；LINE帳號也已刪除，IG則是設為不公開。

底下網友紛紛砲轟，「這笑容對比被詐騙家破人亡，情何以堪！」「報應會來的，不是不報時候未到，有種就別出國被逮」、「花別人的錢很爽，15萬也是別人的錢」、「她是在笑幾點的？是笑15萬就能讓他交保嗎」。

▲劉純妤笑著離開地檢署，引發網友關注。（圖／記者劉昌松攝）



事實上，劉純妤在LinkedIn打造出亮麗經歷，從2018年擔任CEO特助到現在，通常遠距辦公向老闆報告日常工作，會替老闆做英文翻譯，也會隨對方出差，更透露一句「由於行業原因，我處理過許多特殊且新穎的任務」，她同時也負責管理和採購奢侈品，例如陳年烈酒、葡萄酒和藝術品。

過去學歷與工作經歷部分，劉純妤就讀紐西蘭奧克蘭理工大學，曾任職卡達航空、紐西蘭店鋪經理，目前她的LinkedIn也遭到關閉。

專案小組調查，太子集團為掩飾跨國犯罪所得，在台成立多家公司，其中包括由台灣太子公司主導，把境外資金引入聯凡等8家人頭公司，購買台北市和平大苑豪宅置產，另外還在台灣成立天旭公司，由人資主管辜淑雯負責招募工程師幫忙設計線上博弈程式，另外以顥玥公司員工擔任線上博弈的客服工作，等於是把台灣當成太子賭博事業的隱形基地。

另根據《自由時報》報導，太子集團還在台北101大樓設置私人招待所，分別將15樓、49樓整層租下，警檢還因為台北101門禁森嚴一度無法進入搜索，還是遇到收拾善後的員工才得以一窺究竟。不過當檢警到場時，已經全被清空，只剩近百台電腦在現場，目前正在檢視有無未刪除的資料。

在全案蒐證告一段落後，4日指揮調查局台北市調處、刑事局、台北市警多個分局分47路搜索相關公司及被告住處，拘提王昱棠等25名被告、通知10名證人到案。北檢4日晚間複訊後，諭知天旭工程師張芷寧20萬、天旭總經理特助劉純妤15萬元，其餘7名被告5萬元至70萬元交保，人資主管辜淑雯赴訊後聲押。