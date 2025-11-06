雲林監獄識詐講座　律師提醒「貪念與僥倖是詐騙第一步」

▲雲林監獄推動法治教育與防詐宣導，期盼協助收容人建立正向價值觀。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為加強收容人防範詐騙犯罪的意識與法律素養，法務部矯正署雲林監獄5日舉辦「從識詐到防詐－開啟人生新篇章」專題講座，邀請財團法人法律扶助基金會雲林分會特約律師蔡昀圻擔任主講人，以生活化案例剖析詐騙陷阱，提醒收容人提升警覺、遠離違法行為。現場共有98名收容人參與，氣氛熱烈，反應相當踴躍。

講座開始前，蔡昀圻律師以輕鬆對話方式，先詢問收容人對「詐騙」的印象與經驗，藉此引出課程重點。他指出，詐騙手法隨科技不斷翻新，從假投資、網路交友到冒名檢警與人頭帳戶陷阱，詐團運作層層包裝，常讓人一時誤信而誤入法網。他提醒，「只要心存僥倖或貪圖方便，就可能成為詐騙共犯。」

蔡律師接著以三大主軸「常見詐騙型態」、「被害者權益」及「犯罪者責任」展開講解。他舉例說明，許多假投資平台以「高報酬、低風險」為誘餌，吸引民眾投入資金，最終血本無歸；另有詐團利用社群媒體建立假身份、博取信任後行騙。他強調，了解法律責任與識破詐團手法，是避免再度誤入歧途的第一步。

課程中，蔡律師特別介紹政府近年推動的「打詐新四法」，包括刑事責任加重、金融帳戶查核機制與跨部門合作等新措施，說明政府打擊詐欺犯罪的決心。他也勉勵收容人應以此次課程為契機，從認識法律開始，建立正向價值觀，重拾對人生的主導權。

雲林監獄表示，該場講座旨在深化收容人法治教育與防詐觀念，協助其培養自我保護能力與法律意識，期盼出監後能遠離不法誘惑，順利融入社會，開創新人生。監獄未來也將持續與法律專業團體合作，推動法治與防詐教育，讓更多收容人透過學習「識詐、防詐」，真正落實「知法、守法」的精神。