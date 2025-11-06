　
社會 社會焦點 保障人權

高雄男遇Hebe「偶像真身」險噴10萬幫買點數　店員識破報警

▲▼阿蓮詐騙 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲蕭姓男子跑到超商要買10萬元點數。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄湖內蕭姓男子（48歲）誤信網友自稱是女團「S.H.E」的成員Hebe（田馥甄），以為自己竟和偶像擦出火花，對方聲稱年底要「甜蜜見面」，還要送他高達10億元的「見面禮」，他立即依照偶像指示去買10萬元Apple Store點數表示誠意，幸好超商店員眼尖識破詐騙套路，立即報警成功攔阻。

警方指出，蕭男是透過WhatsApp認識一名自稱「Hebe」的女子，對方聲稱是「偶像真身」，甜言蜜語地說年底將在台灣見面，還主動開出「10億見面禮」的天價承諾。詐騙集團隨後以「要先驗證誠意」為由，要求男子購買10萬元的Apple Store點數卡傳送序號。

蕭男信以為真，日前跑到往阿蓮區一家全家便利商店購買點數，廖姓女店員見他神情緊張，還一次買下大筆點數卡，立刻警覺有異，機警報警。警方趕抵後耐心勸說，揭穿對方是假交友真詐騙，男子這才恍然大悟，所幸點數卡尚未啟用，成功止損10萬元。

湖內分局提醒，詐騙手法層出不窮，從「愛情包裝」到「投資陷阱」無奇不有，尤其近期盛行「假偶像詐騙」，民眾切勿輕信網友甜言蜜語或巨額承諾。如有疑慮，請撥打165反詐騙專線或110報案求證，別讓追星夢變成「噴錢夢」。

11/04 全台詐欺最新數據

418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

Hebe詐騙10億見面禮噴10萬

