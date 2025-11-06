台灣治安僅輸新加坡　徐國勇：但新加坡有鞭刑「非完全民主國家」

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨祕書長徐國勇昨（5日）在節目中表示，會要求黨公職人員在服務處掛出布條，提供民眾普發現金一萬元便民服務站，就不用怕碰到詐騙集團。徐國勇話鋒一轉也提到，有人問「我們台灣詐騙這麼多？」但全世界詐騙都很多，台灣不是唯一一個，在聯合國的數據網站裡面，台灣的犯罪率是比日本低，台灣的治安在亞洲贏過所有國家，只輸給新加坡，因為新加坡有鞭刑，但並不人道，新加坡並不是自由民主國家，到自由之家看看評比，新加坡的自由民主度遠遠落後台灣。

徐國勇昨在節目上表示，行政院要普發一萬，自己也要求所有黨公職人員在服務處掛出布條，行政院普發現金一萬元便民服務站，如果看到這個布條，就代表是民進黨公職人員的服務站。可以進去請他們幫忙領那一萬塊。就不會碰到詐騙集團。自己隨便上網，萬一跑錯了網站、被錯誤的網站引導，可能會被詐騙。

徐國勇此時話鋒一轉表示，詐騙集團當然很猖獗，但是有人問「我們台灣詐騙這麼多？」，但全世界詐騙都很多，台灣不是唯一一個，美國也有很多詐騙集團、日本也有很多詐騙集團，詐騙是全世界一種犯罪的現象，在犯罪學中，台灣並非犯罪率最高的一個國家。

徐國勇表示，在聯合國的網站裡面，台灣的犯罪率是比日本低。大家常常對日本的印象「喔，日本治安很好」，但台灣治安比日本還好。在聯合國數據中，台灣的治安在亞洲贏過所有國家，只輸給新加坡，因為新加坡有鞭刑，但鞭刑好嗎？並不人道。

徐國勇指出，新加坡並不是自由民主國家，而是半自由、民主國家，如果到自由之家看看評比，新加坡的自由民主度遠遠落後台灣。