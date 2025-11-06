　
普發1萬可登記！他想起大票「千元賣雙證件」抖：會發生什麼呢

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲日前有人在龍山寺外擺攤買賣個資。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

近期全民關注的「普發一萬」正式開放登記，不少民眾已準備好身分證與健保卡等雙證件資料。圖文作家藍島就在粉專發文，想起前幾天龍山寺有人「花一千買雙證件號」，忍不住直呼「然後……會發生什麼事呢？」引發網友討論。

粉專「我在路上碰到藍島」在貼文中表示，「普發一萬可以開始登記了，然後登記需要雙證件，然後我想到前幾天龍山寺前面有人花一千買你的雙證件號，然後一堆人去排隊……然後……會發生什麼事呢？」短短幾句話讓人瞬間聯想到詐騙風險，留言區也掀起熱烈回應。

不少網友紛紛留言，「那些把證件資料賣掉的，可能一萬領不到還被盜領」、「政府帳號登記都是實名制，小心錢被人先領走」、「到時候哭也來不及」、「看來又會出現一堆『我怎麼沒領到』的新聞。」

也有人苦笑表示：「一千換一萬，好像賺了，結果是被騙最慘的那種」、「天下沒有白吃的午餐」、「資料一旦外流，不只是普發領不到，連帳戶安全都堪憂。」

隨著普發登記系統開放，不少縣市警局及資安單位也呼籲民眾務必提高警覺，不要任意提供身分證號與健保卡號等個資，以防被冒用或詐騙。

不過，日前也有相關討論，就有網友則搖頭解釋，「能入本人帳號…是有什麼用」、「帳戶名也要一樣啊」、「帳戶要跟雙證件都同一人吧」、「我笑了，這樣就能領10000元，早就天下大亂了」、「身分證、健保卡、帳戶要同一個才能過關，如果連提款卡都賣了…就慘了」、「金融機構帳號戶名也要本人，你沒他的提款卡也領不到錢」、「不是本人帳戶也領不了吧？」

對於龍山寺「買賣個資」事件，民進黨立委吳沛憶表示，在萬華竟然發生在光天化日之下，有人公然去收集長輩的個資，若是要做借名、借人頭，從事不法行為，非常的可惡。

吳沛憶也指出，萬華分局表示，該案○民夥同3、4名男子於街頭蒐集個人資料，行為可疑，將依《個人資料保護法》第41及47條規定，通知○民等相關人到案說明並釐清有無涉及不法。

另外，關於「線上登記入帳」部分，民眾要輸入3項個資才行，依序為「身分證統一編號或居留證統一證號」、「金融機構（含郵局）代號及帳號」、「發放對象健保卡號」。

11/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

