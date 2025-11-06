　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

21歲泰女遭3男「集體性侵」崩潰哭　續攤被拖進臥房硬上

▲▼性侵,受害,婦女,家暴,男女,示意圖。（圖／VCG）

▲女子到警局報案，指控3名陸籍男子性侵她。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國芭達雅（Pattaya）5日發生3名陸籍男子涉嫌集體性侵一名21歲泰籍女子案件，女子指控，3人把她拖入臥房施暴性侵，事後給1000泰銖，想打發她離開。警方已把3名涉案男子帶回警局並展開調查。

曼谷郵報、泰國頭條新聞報導，21歲泰籍女子梅（May）4日晚間和一名女性友人前往酒吧喝酒，在友人離開之後，獨自一人留在店內。隨後一名泰籍女子主動來攀談，邀請梅加入她們，並介紹一名陸籍男子給她認識，接著一行人前往KTV續攤。

這名陸籍男子與梅聊得還不錯，他就邀請梅到他的住處繼續唱歌聚會。抵達之後，梅發現屋內還有另外2名陸籍男子，不久後3人聯手把她拖進臥室性侵。事後，梅情緒崩潰當場痛哭，3名男子則是拿出1000泰銖，想要打發她離開。梅後來叫車離開，直接前往警局報案。

警方表示，在接獲報案之後，員警在一名翻譯陪同的狀態下前往陸籍男子住處，屋內3男被帶回警局。初步調查顯示，其中2人承認與受害女子發生性行為，但聲稱是雙方合意的付費交易，否認性侵指控。此案已進入協調程序，受害女子向每一名嫌疑人提出30萬泰銖（約新台幣28.6萬元）的賠償金，但目前尚未達成和解。

11/04 全台詐欺最新數據

嘉義一名19歲男大生因喪母，找高中時期40多歲女導師尋求安慰，兩人發展出感情，在近1年期間激戰8次。沒想到男大生女友知道後非常不滿，上網控訴男友遭女師誘導上床，男大生也表示「我是不願意的」，對女師提告性侵獲不起訴處分。女師丟工作、名譽受損，對兩人求償百萬。嘉義地院審理，判男大生和女友侵害女老師的健康、名譽及隱私，要連帶賠她15萬元。兩人上訴被駁回確定。

性侵芭達雅東南亞要聞

