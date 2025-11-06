　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

海鷗颱風肆虐逾140死　菲律賓總統批准宣布「國家災難狀態」

▲▼海鷗颱風重創菲律賓，死亡人數飆破140人。（圖／路透）

▲海鷗颱風重創菲律賓，死亡人數飆破140人。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

海鷗颱風重創菲律賓，死亡人數飆破140人、127人失蹤，洪水災情嚴重，車輛、河邊小屋、大型貨櫃全被沖走，民宅屋頂被掀翻，當地居民正努力重建家園。另外，菲律賓總統小馬可仕6日批准宣布進入國家災難狀態，以應對海鷗颱風造成的廣泛破壞，並為可能發展成超級颱風的鳳凰颱風做準備。

法新社報導，菲律賓國家民防辦公室6日確認海鷗颱風死亡人數為114人，但這還不包括宿霧省當局另外通報的28例死亡個案。

在災區利洛安鎮，當地已發現35具遺體，29歲女子克莉絲汀（Christine Aton）的姊姊米歇爾（Michelle）就是遇難者之一。米歇爾在洪水湧入家中的當下受困臥房內，儘管克莉絲汀用菜刀等器具試著把臥房的門撬開，但卻怎麼都打不開，「冰箱那時開始漂了起來……我們把窗戶打開，我和爸爸一起游出去，但都哭了，因為想救姊姊。我爸告訴我，我們救不了她，3個人可能都會死」。

▲▼海鷗颱風重創菲律賓，死亡人數飆破140人。（圖／路透）

鄰近的內格羅斯島（Negros Island）至少30人喪生。警方表示，坎拉翁火山（Kanlaon volcano）去年以來因火山噴發的緣故，頂部區段沉積大量火山物質，在降雨之後，沉積物被沖刷下來，導致民宅被埋。

The Philippine News Agency報導，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）6日批准宣布進入國家災難狀態，以應對海鷗颱風造成的廣泛破壞，並為可能的超級颱風（指鳳凰颱風）做準備，「我批准災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）提出的建議——我們將宣布進入國家災難狀態」。

海鷗颱風目前正朝著越南方向前進，強度持續增強。根據越南快訊，海鷗颱風預計6日傍晚至深夜會在廣義（Quang Ngai）、嘉萊（Gia Lai）一帶登陸，沿海多個地區已接獲相關指示，做好應對風暴潮、巨浪、淹水等預防工作。

11/04 全台詐欺最新數據

【美國重大空難】UPS貨機墜毀燃油外洩燒火球！

菲律賓預測　鳳凰8日增強為「超級颱風」

菲律賓預測　鳳凰8日增強為「超級颱風」

鳳凰颱風（Fung-wong）6日凌晨生成。日本氣象廳表示，儘管下周颱風路徑尚不明朗，但屆時接近日本的可能性存在。菲律賓氣象局（PAGASA）則是預測鳳凰颱風會在8日增強為超級颱風。

90死！海鷗颱風襲菲水淹及胸　災區慘況曝

90死！海鷗颱風襲菲水淹及胸　災區慘況曝

海鷗颱風襲菲國66死　宿霧災難狀態

海鷗颱風襲菲國66死　宿霧災難狀態

黃明志逃2天投案秒發文　超反常行為被酸

黃明志逃2天投案秒發文　超反常行為被酸

海鷗颱風釀暴洪重創菲律賓　逾40死、數十萬人流離失所

海鷗颱風釀暴洪重創菲律賓　逾40死、數十萬人流離失所

海鷗颱風菲律賓東南亞要聞

