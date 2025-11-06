19歲男大生喪母...40歲高中女師惜惜竟滾床8次　引爆三角戀結局曝



▲嘉義男大生和高中女老師上床後，和女友一同指控老師性侵。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義一名19歲男大生因喪母，找高中時期40多歲女導師尋求安慰，兩人發展出感情，在近1年期間激戰8次。沒想到男大生女友知道後非常不滿，上網控訴男友遭女師誘導上床，男大生也表示「我是不願意的」，對女師提告性侵獲不起訴處分。女師丟工作、名譽受損，對兩人求償百萬。嘉義地院審理，判男大生和女友侵害女老師的健康、名譽及隱私，要連帶賠她15萬元。兩人上訴被駁回確定。

女師控訴，她是阿浩(化名)念高一時的導師，阿浩畢業後兩人仍保持互動，2020年9月阿浩喪母，向她尋求安慰，關懷後兩人發生感情，並在同年11月至隔年8月間發生性行為，直到2021年11月接獲阿浩的女友小萱(化名)傳訊，她才知道阿浩有女友，兩人自此沒有往來。

然而，小萱仍在同年12月持續傳送訊息「誘導○○發生性行為」、「不顧私德與有損師道」、「妳主動騎上去妳的學生欸」、「妳是選擇性犯賤不是嗎」等語羞辱。

此外，小萱還在臉書社團、Dcard發文爆料「○中女國文教師誘導已有女友之男學生打砲」，內容提及女師姓氏、40多歲等個資，還說「是不是所有被她寵愛的學生，都得到女教師的身體？」、「有想問的可以問 包括截圖跟錄音檔也歡迎領取」，並將文章傳送給女師的其他畢業學生。

▲男大生女友上網影射女老師「誘導了幾個學生上床我們不知道」，挨告得賠錢。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

直到女師的同事、教過的學生向小萱求證，小萱便散布雙方對話等資料，內容包含女師姓名和大頭貼，阿浩也向其他畢業生表示「我現任女友發文，目的是為了警告別人有狼師行為，可是內容當初只有提到性行為，並沒有提到我是不願意的」、「這些全都違法了」，小萱也對其他人私訊表示「我男朋友被他高中老師強迫性交」、「為了一個狼師越陷越深 真的不值得」。

事發後，女師在學校慘遭討論、圍觀拍照，最後對阿浩聲請通常保護令獲准，阿浩也向女師提告性侵，經嘉義地檢署作不起訴處分，並由台南高檢署駁回再議，兩人又對女師提出妨害名譽刑事告訴，也不起訴。女師則對兩人提起誹謗、違反個資法、恐嚇及誣告之刑事告訴，目前偵辦中。

女師另對兩人提起民事訴訟，認為自己和阿浩為合意交往，且當時阿浩已畢業、成年，雙方無師生關係，屬私人感情糾紛和公眾利益無關，小萱和阿浩仍持續散布不實訊息，對他們連帶求償100萬。

庭審時，阿浩和小萱堅稱女師就是一般民眾認為的「狼師」，強調小萱聯絡女師時，阿浩的女友另有其人，並不是她，諮商紀錄也顯示小萱「對於在網路上揭發女師行為的動機並非感情報復，而是想制止女師與學生繼續交往的離譜行為」，況且女師也遭教評會建議解聘，他們並沒有妨害名譽。

一審法官認為，小萱和阿浩以傳送訊息及通話方式騷擾、辱罵及威脅女師，對不相干之人散布不實訊息，導致女師名譽遭侵害，加上小萱在網路表示「我們決定要讓這件事公開」、「是我們決定一起公開的」，可見兩人為共犯，審酌兩人都已大學畢業，從事業務員月收3萬等情，應連帶賠償女師15萬元。

阿浩和小萱不服，提出上訴。二審法官指出，小萱和阿浩在傳訊和發文上具有惡意和破壞性，且毫無悔意，被學校依大學學生獎懲辦法大過1次，並需接受諮商和性平課程。而女師因為涉本案，道德引人非議，依「品德較差，情節尚非重大」之規定，考列丙等而被解聘

法官認為，女師和阿浩發生性行為，道德上雖有可議之處，但並非犯罪或違法，然而兩人卻利用女師的教師身分和道德瑕疵，發表恫嚇、辱罵等言論，偽稱自己是公益吹哨者，對女師毫無歉意，判兩人賠15萬合理，駁回上訴。全案定讞。