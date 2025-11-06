87歲翁淫喊「付費解鎖」性侵女居服員　她驚逃仍幫阿嬤洗澡餵食

▲高雄一名87歲翁對居服員伸出狼爪。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名87歲李姓老翁，因妻子申請居家喘息服務，竟對到府服務的女性居服員阿英（化名）強制指侵得逞，過程中更聲稱可「付費解鎖」要求發生性關係，遭阿英嚴正拒絕並報警處理，儘管李翁否認犯行，辯稱只有摸胸部，但高雄地院審理後，仍依強制性交罪判處2年有期徒刑；民事部份，法院則判賠阿英15萬元。

判決指出，2023年1月15日居服員阿英前往李翁住處為其妻子提供洗澡、餵食等照顧服務，李翁利用阿英單獨在宅機會，假藉交付物品引誘她進入房間，隨後從後方強行環抱並以手指性侵得逞。阿英極力反抗並表明已有男友、即將結婚，李翁卻仍提出以金錢交換性行為，遭阿英堅決拒絕。

阿英雖當場逃脫，仍專業完成服務工作後才由男友接回。事後因情緒低落、抗拒親密接觸，經男友詢問才揭露受害經過，兩人共同報警。

法院審理時，李翁僅承認觸摸胸部，辯稱只能算是性騷擾，否認性侵，法官依據相關事證認定其犯行明確，但考量其年事已高依法予以減刑，最終判處2年徒刑，全案可上訴。

民事部份，阿英提告求償50萬元，法官審酌一切情狀後，判李翁應賠償15萬元，可上訴。