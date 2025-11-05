空服員「機上神秘代碼」公開！Bob是心動暗號　被叫VIP不一定好

▲空服員爆料機上有所謂的專屬秘密代碼，可用來稱呼各種不同類型的乘客與特殊情況。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

每日郵報報導，有空服員爆料機上專用秘密代號，其中「Bob」代表「機上有寶貝」（babe on board），用來暗示同事有魅力乘客上機，而「Philip」則是標記麻煩乘客的暗號，代表「想揍一拳的乘客」（Passenger I'd Like to Punch）。

這位匿名空服員接受國外旅遊網站eShores訪問時透露，「我們會馬上衝回後艙，告訴所有組員那位『Bob』坐在哪裡，我們會對這個人特別好，送小禮物」。此人還說，若旅客下飛機時聽到空服員說「Cheerio」（再見），「那這可能代表暗戀你」。

除了上述這些，空服員還有更多內部暗號，像是「Mermaid」（美人魚）指故意霸占整排座位乘客、「Code 300」或「Angel」（天使）表示機上有人死亡、「ABP」是指緊急時可協助的健全乘客、「Gate Lice」則是諷刺擠在登機口、阻礙頭等艙與商務艙乘客登機的菜鳥旅客。

另外，空服員口中的「VIP」也不一定是貴賓的意思，而是「Very Irritating Person」（超級惹人厭乘客）的簡稱。至於「Philip」這個看似無害的名字，其實源自「PILP」縮寫，即「Passenger I’d Like to Punch」（讓人想揍一拳的乘客），「如果你被叫『Philip』，就代表你做錯了些什麼」。