白玫瑰凋謝將撤、心意不滅　長榮航空內部信：悼念卡片轉交家屬

▲為悼念病逝空服員，員工和民眾獻上白玫瑰致意，由於已凋謝，家屬同意近日清除。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空一名空服員抱病執勤返台就醫後病逝，勞資今(31日)進行協商達成3共識，包括每年前3天病假不納入選班選假資格、取消旺日請假加重扣分外，長榮航空今對空服員發出公開信，指員工透過卡片和信件傳達的不捨和祝福將協助轉交給家屬，白玫瑰因已凋謝且易孳生蚊蟲，獲家屬授意，近日將進行清理。

長榮航空空服員病逝引發各界關注空服員請假制度，工會更發起白玫瑰運動，長榮員工和民眾陸續在長榮公司、大樓獻上白玫瑰，悼念病逝空服員，並爭取調整考核和請假制度。

長榮航空除日前宣布調整考核制度病假裕度、增加即時解除任務等措施外，今勞資協商也達成3共識，包括每年度前三天病假，視同生理假，不扣考績，不計入3個月3天選班、選假、調班資格；取消空服員於旺日、旺旺日請假加重扣分的規定；空服員只有旺旺日包括跨年和農曆春節等才禁止3個月選班、選假、調班資格。

除勞資達成共識外，長榮航空也將員工及民眾對病逝空服員的悼念轉交給家屬，長榮航空今對空服員發出一封公開信，內容指出，公司大樓所擺放的致意花束與卡片，承載著這份深厚的思念，同仁家屬與公司慎重看待這份心意，經聯繫，家屬表達保留卡片與信件的想法，已協助統一轉交大家的心意給家屬。

▲長榮航空對內部發出公開信，悼念卡片將轉交給病逝空服員家屬。（圖／讀者提供）

至於大樓擺放的白玫瑰，長榮航空內部信也指出，由於花束已逐漸凋謝，且因時間日久容易孳生蚊蟲。公司已與家屬溝通並獲家屬授意，將於近日進行清理作業。若有同仁近期仍想以卡片或信件傳達心意，請交至客艙組員服務課，公司會聯同其他卡片與信件，一起轉交給家屬。

長榮航空信中最後對空服員表示，感謝所有組員在這段期間，努力調適自己的心情，在每一次執勤中展現的專業及付出。