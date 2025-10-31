　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／長榮航空取消「旺日請假加重扣分」　勞資協商達3共識

▲▼桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會今天上午前往立法院外集結及獻花。（圖／記者周湘芸攝）

▲桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會爭取請假和考核制度調整。（資料圖／記者周湘芸攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空一名空服員抱病執勤，返台就醫後辭世。長榮航空日前提出考核制度調整「病假裕度」、即時解除任務等改善措施，長榮航空今也與工會協商，達成3大階段性改善具體方案，包括每年前3天病假不納入選班選假資格、取消旺日請假加重扣分規定等，工會預計11月14日赴民航局陳情，要求勞資爭議納航權審查。

長榮航空今天(31日)針對請假制度進行勞資協商，由長榮航空人事協理彭博洲、空服協理楊秀慧，和長榮航空企業工會理事長曲佳雲、監事會召集人李瀅等人，會面協商空服員考績標準和選、調班規範。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮航空企業工會、桃園市空服員職業工會今發聲明表示，經工會發起白玫瑰運動「生命無價，請假無罪」將近3星期，長榮航空終於有階段性改善的3大具體方案，包括每年度前3天病假，視同生理假，不扣考績，也不計入3個月3天選班、選假、調班資格。

其次是取消空服員於旺日、旺旺日請假會加重扣分的規定；空服員於表定特定日期請假會直接禁止3個月選班、選假、調班資格，將改為只有旺旺日包括跨年和農曆春節等才禁止3個月選班、選假、調班資格。

工會強調，工會在會中主張，保障病假天數應再提高，且特休應取消所有不利待遇，無論預排申請或臨時申請，但長榮航空均以營運考量暫未同意，如日後勞動部修法保障病假天數超過3天，以及強化特休的保障時，將一併隨修法調整。工會仍將和桃園市空服員職業工會和其他交通運輸業、醫療業等工會，共同爭取和監督後續修法作業。

兩工會指出，長榮航空目前階段性改善之成果，係許多社會大眾的支持和空服員的團結所致，然長榮航空歷年違法紀錄嚴重，未經勞資協商變更各項勞動條件的前例諸多，才會導致近日一次性爆發空服員的集體悲憤。

工會表示，為避免重蹈覆轍，保護更多航空業從業人員，工會仍將邀集各大航空業工會，11月14日上午10點共赴交通部民用航空局陳情，促請交通部民用航空局將勞動狀況和重大勞資爭議納入航權審查，以行政手段進行實質監管，同時應修改《民用航空器飛航作業管理規則》，確保空勤人員的工時、休時合理不過勞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／黃仁勳登APEC CEO高峰會演說　談與南韓合作「
兩波東北季風「低溫探20度」　下周3天雨區擴大
快訊／黃仁勳獲李在明接見　宣布輝達與南韓企業結「AI同盟」！
快訊／00878宣布預估配息
台積電尾盤遭重砍逾1.4萬張！翻黑收跌
快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀：別影響我的家庭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】左岸咖啡館x hoi! 好好生活將法國風景裝進香氛　打造法式生活感

當AI進入食農產業！好食好事新創展會　揭示科技如何成為新供應鏈語言

快訊／長榮航空取消「旺日請假加重扣分」　勞資協商達3共識

快儲水！高雄3地區規模停水11hrs...醫院也在內　3.8萬戶受影響

快訊／還用廚餘餵豬！新北泰山某養豬場被抓包　最高開罰400萬

被指霧峰掩埋場滲出廚餘水！中市環保局澄清：是日前降雨積水

粿粿、范姜彥豐爆婚變！他點名「4對夫妻」絕對不會離婚　網熱議

議員爆料廚餘掩埋場覆土不合格　中市府澄清：絕對合乎規定

「范姜」是什麼姓？起源曝光　全台僅4千多人

唐綺陽神預測粿粿婚變「偷偷摸摸的事揭發」！獅子座遭自己人背叛

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

【廣編】左岸咖啡館x hoi! 好好生活將法國風景裝進香氛　打造法式生活感

當AI進入食農產業！好食好事新創展會　揭示科技如何成為新供應鏈語言

快訊／長榮航空取消「旺日請假加重扣分」　勞資協商達3共識

快儲水！高雄3地區規模停水11hrs...醫院也在內　3.8萬戶受影響

快訊／還用廚餘餵豬！新北泰山某養豬場被抓包　最高開罰400萬

被指霧峰掩埋場滲出廚餘水！中市環保局澄清：是日前降雨積水

粿粿、范姜彥豐爆婚變！他點名「4對夫妻」絕對不會離婚　網熱議

議員爆料廚餘掩埋場覆土不合格　中市府澄清：絕對合乎規定

「范姜」是什麼姓？起源曝光　全台僅4千多人

唐綺陽神預測粿粿婚變「偷偷摸摸的事揭發」！獅子座遭自己人背叛

桃園客運司機狂毆學生！檢察官偵辦7天火速起訴　請法院重判

貨櫃船運歐美線11/1漲價案遠不如預期　已有聯盟船確定不漲

外界憂政治歷練不足　吳怡農：如果傳統政治就夠現在不會那麼多問題

家裡突然停電別驚慌！台電曝「常見3原因」：先觀察鄰居家

加油族注意！下週油價預估連2漲　汽、柴油恐各調漲0.1至0.3元

鄭麗文稱普丁不是獨裁者　民進黨：可怕又錯誤言論成國際笑話

議會施政報告細數政績　邱臣遠代理市長：力拼未來建設建構幸福城市

彰化6座放電系親子農場！空中腳踏車、手搖船玩到精疲力精

快訊／2藍委涉指揮「幽靈連署」遭起訴　苦主伍麗華：非常痛心難過

LIVE／黃仁勳登APEC CEO高峰會演說　談與南韓合作「AI同盟」

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

生活熱門新聞

粿粿被爆出軌「一沐日拒跟風」　網讚爆

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

目睹王子、粿粿調情　網抓包「晏柔中1表情」露餡了

護理女神31歲驟逝！　昔自爆「王姓CEO」追求

入秋以來最大降溫！　北台灣3地「下探18度」

誰不想當王子老婆？網封HOOK大預言家

普發1萬開放登記！11月新制懶人包　高鐵取消彈性乘車

粿粿沒幫范姜過　反祝「王子40大壽」

護理女神過世　網傳「馬來西亞失聯多日」

王子偷吃粿粿「娶她的機率有多高？」　PTT答案一面倒

「王粿不倫」還有一對沒爆　天后闆妹再發聲

「范姜」是什麼姓？起源曝光　全台僅4千多人

Toyz還在輸出！手搖推「小王秘蜜粿果綠」開鞭

粿粿、王子沒界線！網點名1男星「根本清流」

更多熱門

相關新聞

長榮成田飛桃園班機「聞到焦味」停航檢修　旅客滯留過夜今返台

長榮成田飛桃園班機「聞到焦味」停航檢修　旅客滯留過夜今返台

長榮航空東京成田-桃園BR195航班昨（28）日在航機後推時發現訊號異常，旅客遭請下機退關，並在當地留宿1夜。長榮航空表示，航機後推時發現訊號異常，基於安全考量停航檢修，經檢修無虞後，預計於今天下午2時起飛。

台南市勞工局與工會溫暖新營心德慈化教養院

台南市勞工局與工會溫暖新營心德慈化教養院

空服員工會赴長榮馬拉松陳情「衝入賽道」　周四轉戰勞動部抗議

空服員工會赴長榮馬拉松陳情「衝入賽道」　周四轉戰勞動部抗議

不滿長榮「年底才改病假考評制度」　空服員工會：別再拖延　

不滿長榮「年底才改病假考評制度」　空服員工會：別再拖延　

長榮調查報告出爐！空服員病逝4狀況：應變不足　年底前調整考評制

長榮調查報告出爐！空服員病逝4狀況：應變不足　年底前調整考評制

關鍵字：

長榮航空空服員病假工會請假病假

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

快訊／粿粿閨蜜簡廷芮發聲撇不倫

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

快訊／「最帥展昭」甄志強驟逝！享年59歲

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面