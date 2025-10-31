快訊／長榮航空取消「旺日請假加重扣分」　勞資協商達3共識

▲桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會爭取請假和考核制度調整。（資料圖／記者周湘芸攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空一名空服員抱病執勤，返台就醫後辭世。長榮航空日前提出考核制度調整「病假裕度」、即時解除任務等改善措施，長榮航空今也與工會協商，達成3大階段性改善具體方案，包括每年前3天病假不納入選班選假資格、取消旺日請假加重扣分規定等，工會預計11月14日赴民航局陳情，要求勞資爭議納航權審查。

長榮航空今天(31日)針對請假制度進行勞資協商，由長榮航空人事協理彭博洲、空服協理楊秀慧，和長榮航空企業工會理事長曲佳雲、監事會召集人李瀅等人，會面協商空服員考績標準和選、調班規範。

長榮航空企業工會、桃園市空服員職業工會今發聲明表示，經工會發起白玫瑰運動「生命無價，請假無罪」將近3星期，長榮航空終於有階段性改善的3大具體方案，包括每年度前3天病假，視同生理假，不扣考績，也不計入3個月3天選班、選假、調班資格。

其次是取消空服員於旺日、旺旺日請假會加重扣分的規定；空服員於表定特定日期請假會直接禁止3個月選班、選假、調班資格，將改為只有旺旺日包括跨年和農曆春節等才禁止3個月選班、選假、調班資格。

工會強調，工會在會中主張，保障病假天數應再提高，且特休應取消所有不利待遇，無論預排申請或臨時申請，但長榮航空均以營運考量暫未同意，如日後勞動部修法保障病假天數超過3天，以及強化特休的保障時，將一併隨修法調整。工會仍將和桃園市空服員職業工會和其他交通運輸業、醫療業等工會，共同爭取和監督後續修法作業。

兩工會指出，長榮航空目前階段性改善之成果，係許多社會大眾的支持和空服員的團結所致，然長榮航空歷年違法紀錄嚴重，未經勞資協商變更各項勞動條件的前例諸多，才會導致近日一次性爆發空服員的集體悲憤。

工會表示，為避免重蹈覆轍，保護更多航空業從業人員，工會仍將邀集各大航空業工會，11月14日上午10點共赴交通部民用航空局陳情，促請交通部民用航空局將勞動狀況和重大勞資爭議納入航權審查，以行政手段進行實質監管，同時應修改《民用航空器飛航作業管理規則》，確保空勤人員的工時、休時合理不過勞。