生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮航空放寬空服員請假規定　考核取消「依班表出勤」項目

▲長榮航空孫姓女空服員服勤是否過勞引發社會關注。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲長榮航空放寬空服員請假規定。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空今（31）日宣布放寬空服員請假相關規定，自2026年度起調整績效評核制度，放寬病假規定，績效考核取消「空服員是否依班表出勤」的項目，並放寬「選班、選假、調班」取得資格，降低空服員請假顧慮，確保員工能在安全、健康的狀態下執勤。

根據長榮航空新公布的「2026年度績效評核標準」，將放寬請病假規定，其中空服員全年病假達17天仍可獲得加績效分數1分，全年病假16天加2分，以此類推最高可加至15分。長榮航空表示，此修改方向落實長榮航空先前宣示考評制度「增加空服員病假裕度」的承諾，減低空服員請病假的顧慮。

此外，「2026年度績效評核標準」計分模式也將重新調整，評核制度中「空服員是否依班表出勤」項目將全面取消，請假不再直接影響個人考績。另即使於跨年或農曆春節等旺日或旺旺日請假，也不再加重扣分。長榮航空表示，該調整雖可能對公司航班調度安排產生重大影響，但此次一併取消加重扣分，藉此減輕空服員請假壓力。

除了考評制度的修正，長榮航空也同步放寬「選班、選假、調班」資格。原本已符合條件的空服員占比超過九成，放寬後預期符合人數將再增加。

長榮航空表示，為確保空服員能在健康狀態下執勤，長榮航空已自10月起陸續落實多項精進措施。除了強化了事務長及副事務長的即時判斷機制，當確認空服員身體不適時，得立即解除任務並通報報到中心，安排以乘客身分返台，其他組員則可獲得缺員津貼。長榮航空指出，相關機制已實際啟用，確保機上安全與服務品質。

在外站醫療協助部分，長榮航空表示，改善資訊傳遞流程，以往外站聯絡方式僅掌握在機長與事務長手中，現已擴大提供站主任聯絡資訊，方便空服員及時尋求醫療協助，並已有實際援用案例。此外，長榮航空要求所有事務長與副事務長強化異常狀況應變及通報能力，熟悉機上醫療資源啟動與通報流程。相關訓練內容已納入下一輪複訓課程中，確保執勤安全無虞。

長榮航空表示，未來將持續傾聽空服員意見，兼顧航班穩定與員工福祉，持續打造更健康、平衡的工作環境。

10/29 全台詐欺最新數據

463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人怒發聲反擊
全台2地周末「下探17度」！
快訊／北捷板南線「列車異常」月台爆滿　乘客卡隧道中
快訊／范姜彥豐二度聲明！握鐵證怒轟王子
王世堅批廢死假仁假義　質詢轟法務部「我們可能死得比36死刑犯
超慘！粿粿跟王子遊美機票「恐是范姜出的」　生日影片被挖出

【全盤落地QQ】媽精心做驚喜早餐　一手滑兒子吃空氣XD

白玫瑰凋謝將撤、心意不滅　長榮航空內部信：悼念卡片轉交家屬

白玫瑰凋謝將撤、心意不滅　長榮航空內部信：悼念卡片轉交家屬

長榮航空一名空服員抱病執勤返台就醫後病逝，勞資今(31日)進行協商達成3共識，包括每年前3天病假不納入選班選假資格、取消旺日請假加重扣分外，長榮航空今對空服員發出公開信，指員工透過卡片和信件傳達的不捨和祝福將協助轉交給家屬，白玫瑰因已凋謝且易孳生蚊蟲，獲家屬授意，近日將進行清理。

快訊／長榮航空取消「旺日請假加重扣分」　勞資協商達3共識

快訊／長榮航空取消「旺日請假加重扣分」　勞資協商達3共識

長榮成田飛桃園班機「聞到焦味」停航檢修　旅客滯留過夜今返台

長榮成田飛桃園班機「聞到焦味」停航檢修　旅客滯留過夜今返台

空服員工會赴長榮馬拉松陳情「衝入賽道」　周四轉戰勞動部抗議

空服員工會赴長榮馬拉松陳情「衝入賽道」　周四轉戰勞動部抗議

不滿長榮「年底才改病假考評制度」　空服員工會：別再拖延　

不滿長榮「年底才改病假考評制度」　空服員工會：別再拖延　

