長榮航空放寬空服員請假規定　考核取消「依班表出勤」項目

▲長榮航空放寬空服員請假規定。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空今（31）日宣布放寬空服員請假相關規定，自2026年度起調整績效評核制度，放寬病假規定，績效考核取消「空服員是否依班表出勤」的項目，並放寬「選班、選假、調班」取得資格，降低空服員請假顧慮，確保員工能在安全、健康的狀態下執勤。

根據長榮航空新公布的「2026年度績效評核標準」，將放寬請病假規定，其中空服員全年病假達17天仍可獲得加績效分數1分，全年病假16天加2分，以此類推最高可加至15分。長榮航空表示，此修改方向落實長榮航空先前宣示考評制度「增加空服員病假裕度」的承諾，減低空服員請病假的顧慮。

此外，「2026年度績效評核標準」計分模式也將重新調整，評核制度中「空服員是否依班表出勤」項目將全面取消，請假不再直接影響個人考績。另即使於跨年或農曆春節等旺日或旺旺日請假，也不再加重扣分。長榮航空表示，該調整雖可能對公司航班調度安排產生重大影響，但此次一併取消加重扣分，藉此減輕空服員請假壓力。

除了考評制度的修正，長榮航空也同步放寬「選班、選假、調班」資格。原本已符合條件的空服員占比超過九成，放寬後預期符合人數將再增加。

長榮航空表示，為確保空服員能在健康狀態下執勤，長榮航空已自10月起陸續落實多項精進措施。除了強化了事務長及副事務長的即時判斷機制，當確認空服員身體不適時，得立即解除任務並通報報到中心，安排以乘客身分返台，其他組員則可獲得缺員津貼。長榮航空指出，相關機制已實際啟用，確保機上安全與服務品質。

在外站醫療協助部分，長榮航空表示，改善資訊傳遞流程，以往外站聯絡方式僅掌握在機長與事務長手中，現已擴大提供站主任聯絡資訊，方便空服員及時尋求醫療協助，並已有實際援用案例。此外，長榮航空要求所有事務長與副事務長強化異常狀況應變及通報能力，熟悉機上醫療資源啟動與通報流程。相關訓練內容已納入下一輪複訓課程中，確保執勤安全無虞。

長榮航空表示，未來將持續傾聽空服員意見，兼顧航班穩定與員工福祉，持續打造更健康、平衡的工作環境。