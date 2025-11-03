奧客要不到1物「竟叫空姐脫掉」　美網怒批：該被禁飛

▲莉茲在TikTok分享這段奧客經歷。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

美國一名女子搭飛機時索取毯子，被告知國內線航班不提供這項用品。沒想到，她竟要求空服員把制服外套脫下來，借給自己充當毯子，讓對方當場傻眼。

來自南卡州、飛行服務經驗約18個月的空服員莉茲（Liz）在TikTok分享這段震驚經歷。她回憶，在一趟僅49分鐘的國內線航班上，女乘客首先詢問是否有毯子可借用，在獲得否定答案之後，竟脫口而出，「好吧，那我可以用一下妳的外套嗎？」

莉茲一開始以為，「她是指自己放在行李櫃的外套，結果她說，『不是，我想用妳身上那件當毯子。』」她並未答應這個突如其來的離譜要求，儘管內心震驚不已，仍盡量保持專業態度，繼續為女乘客提供餐飲服務。

這段影片已累積超過42.2萬次觀看，並且引發熱烈討論。一些網友批評這種行為簡直就是「奧客」，應該被航空公司列入「禁飛」黑名單，也有許多同行或服務業人員紛紛分享奇葩經歷，包括被乘客要求借用鑷子挖耳屎等。