空服員工會赴長榮馬拉松陳情「衝入賽道」　周四轉戰勞動部抗議

▲▼桃園市空服員職業工會今天清晨前往長榮馬拉松活動向董總陳情。（圖／記者周湘芸攝）

▲桃園市空服員職業工會今天清晨前往長榮馬拉松活動向董總陳情。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

長榮航空一名空服員日前抱病執勤，返台就醫後病逝，桃園市空服員職業工會今天前往長榮馬拉松活動向董總陳情，過程中更一度衝入賽道，遭警方追逐制止。工會表示，長榮航空應該要具體承諾，將於10月30日上午10時再赴勞動部抗議。

長榮航空馬拉松今天清晨5時10分開跑，由長榮航空總經理孫嘉明等高階主管於台上鳴槍致詞。桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會等30多人前往現場陳情，並準備3千朵白玫瑰獻給跑者。

工會今天上午約4時30分於凱道集結，孫嘉明約5時上台致詞時，工會則在台下高喊「生命無價、病假無罪」，待跑者出發完畢後，工會人員便穿過賽道上台張貼標語，過程中一度遭警方追逐制止，甚至導致一名警員跌倒。

據了解，長榮航空在賽事開始前，原先要派一名高階主管出來接收陳情，但遭工會拒絕。桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱則不滿指出，長榮航空董總在台上幫跑者加油，卻不願正視台下的空服員，認為應該要有具體的承諾。

▲▼桃園市空服員職業工會今天清晨前往長榮馬拉松活動向董總陳情。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼桃園市空服員職業工會今天清晨前往長榮馬拉松活動向董總陳情。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼桃園市空服員職業工會今天清晨前往長榮馬拉松活動向董總陳情。（圖／記者周湘芸攝）

周聖凱也說，勞動部日前發布新聞稿，聲稱已和六大國籍航空達成共識，事實上，長榮航空協商時，完全沒有具體方案，只模糊表示「考評制度上增加空服員自身請病假裕度」，連「病假不會扣考績」，都沒有明確承諾，顯然勞動部管不動長榮航空，工會將在10月30日上午10時前往勞動部抗議。

工會今提出3大訴求，第一，病假、特別休假、天災假不能扣考績，取消周末、國定假日、旺旺日請假會被加重扣考績的懲罰機制；第二，特別休假應視同依班表出勤，不能有任何不利待遇，包含但不限於考績、選班選假、調班；第三，空服員互相調班，是兼顧空服員生活和航空業營運，並非獎勵，長榮航空不能因為空服員請假，而限縮或禁止空服員調班。

▲▼桃園市空服員職業工會今天清晨前往長榮馬拉松活動向董總陳情。（圖／記者周湘芸攝）

▲桃園市空服員職業工會今天準備3千朵白玫瑰獻給跑者。（圖／記者周湘芸攝）

桃園市空服員職業工會理事長、華航空服員張書元表示，空服員在幾萬呎高空上工作要面對各種時差及勞動風險，經常是照顧人的身分，但當空服員需要照顧時，卻不敢請病假。不敢請假不是責任感問題，是長榮長期制度的問題，他代表各國籍航空空服員支持白玫瑰運動，這項運動不是要特權，是要被尊重了解。

桃園市空服員職業工會常務理事、長榮現任空服員林昱嘉指出，每年有數千名空服員為了全勤抱病上班，希望長榮航空改善這樣的病態制度，空服員是人不是機器，請特休、天災假及病假都不應該被懲罰。

林昱嘉也說，除了空服員外，社會上還有很多人生病不敢請假，希望整個勞動環境能更友善，今天工會不只是對長榮喊話，也要對總統府說，「沒有一個台灣勞工生病要因為害怕被報復而不敢請假」，希望公權力及法律能保障勞工請假權益。

▲▼桃園市空服員職業工會今天清晨前往長榮馬拉松活動向董總陳情。（圖／記者周湘芸攝）

▲桃園市空服員職業工會今天前往馬拉松活動現場發放文宣。（圖／記者周湘芸攝）

【清泉崗機場旁命案】男遭刺驚恐倒退跌地！送醫不治

