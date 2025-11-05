只要35元！　羅馬尼亞買到18架F-16戰機

▲圖為羅馬尼亞F-16戰機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

原屬荷蘭的18架F-16戰機正式移交羅馬尼亞，羅馬尼亞則以象徵性1歐元（約新台幣35元）的價格購入，後續增值稅的部分則為2100萬歐元（約新台幣7.5億元）。這批F-16戰機將用來培訓羅馬尼亞與烏克蘭飛行員。

The Warzone報導，上述F-16戰機移交文件是在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）簽署完成，由羅馬尼亞與荷蘭代表共同簽字。羅馬尼亞國防部長莫斯特亞努透露，「我在今年6月北約海牙峰會期間就已表達採購意願，當時我和荷蘭簽署延長歐洲F-16戰鬥機培訓中心（EFTC）運作合作備忘錄」。

荷蘭之所以釋出這批戰機，主要因為該國空軍已轉而使用F-35A戰機，包括核打擊等任務都由新戰機完全取代。根據荷蘭國防部去年11月聲明，荷蘭為了EFTC提供12至18架F-16戰機；但如今隨著戰機正式移交，這些F-16戰機已歸羅馬尼亞所有。

然而這18架F-16戰機轉讓交付過程卻是相當曲折，其中至少12架原本用於在美國培訓荷蘭飛行員，後來一度要售予德拉肯國際公司（Draken International），但該公司僅進行飛行測試卻未正式接收，戰機最終在比利時大修後才抵達羅馬尼亞。

歐洲F-16戰鬥機培訓中心的重要任務之一，就是為羅馬尼亞培訓F-16戰機飛行員，羅馬尼亞對這類機型的訓練需求不斷增長，並且在防禦北約東部空域方面肩負日益重要的任務。

該培訓中心另一個任務就是肩負為烏克蘭空軍培育F-16駕駛人才的重任。烏克蘭已獲歐洲四國承諾提供87架F-16戰機，分別為荷蘭24架、比利時30架、丹麥19架及挪威14架，首批戰機已於2024年7至8月期間運抵烏國。