政治焦點

砸2472億對美採購F-16V今年0交機　他：還不能求償合約延誤

▲▼總統就職大典預演，國軍快速機隊空中分列式，空軍F-16V戰機。（圖／記者李毓康攝）

▲空軍F-16V戰機。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

台灣政府在2019年時，以約2472億元向美國採購66架F-16V戰機，原定是2027年完成交機，但截至目前，尚未交付任何一架；國防部長顧立雄日前透露，目前在線組裝總機數有50架，預計今年底完成10架組裝，試飛認證後於明年交機。對此，時常評論時事的藥師林士峰指出，我方還不能求償合約延誤；國防部副部長鍾樹明有說明，軍購案沒有求償，商購案才可求償，若明年結束仍未交機，國防部將會保留預算。

有關台灣籌購F-16V的交機進度，行政院長卓榮泰日前表示，已經在努力當中，但公開討論我國國防軍機有幾架，不是一個適合的方式。對此，國防部長顧立雄則表示，目前在線組裝的總機數有50架，每日以2班次、20小時的方式加速戰機生產，時程安排上，預計今年底前會完成10架機的組裝，試飛取得認證後於明年交機。

不過，林士峰透過社群媒體表示，這次是繳了錢，美國爸爸不交飛機，還不能求償合約延誤；他嘲諷說，政府很有錢，只是沒辦法讓醫事人員拿足應有的服務費而已。

對於不能求償合約延誤一事，國防部副部長鍾樹明也有公開說明，軍購案沒有求償，商購案才可求償，若明年結束仍未交機，國防部將保留預算。

至於美國對台軍售交付延宕問題，國防部表示，自新冠疫情後，受全球供應鏈中斷等因素影響的軍購案，多數均按進度執行或超前；仍有延宕的「F-16V BLK70」等3案，已由台美協調合作、管控交運速度，國防部表示將持續促請美方，督責廠商加速產製。

國防部強調，目前各項軍售案均由台美雙方透過各式會議以及駐廠稽核等機制嚴密管制；我方並檢討修正發價書付款期程，避免在裝備未交運時過早付款、確保權益。同時間，國軍部隊亦已採取各種措施，加速完成接裝訓練，期於獲裝後有效強化防衛戰力。

台灣F-16V戰機國防部延宕

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

免費訂閱《ETtoday電子報》
