國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏軍苦守！東線戰略重鎮「數千敵兵逼近」　補給線遭猛轟

▲▼烏克蘭部隊努力防守東部前線戰略城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk），勸說居民撤離。（圖／路透）

▲防守波克羅夫斯克（Pokrovsk）的烏軍朝向敵方開火，勸說居民撤離。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Gen Oleksandr Syrskyi）坦承，烏軍防守東部戰略重鎮「波克羅夫斯克」（Pokrovsk）時面臨數千名敵軍，且物資補給線都在俄軍火力範圍內。但他否認烏軍已被包圍或封鎖的說法，並已調派精銳特種部隊，趕赴前線支援。

瑟爾斯基證實，烏軍在防守波克羅夫斯克時面臨「困難處境」。烏軍第7快速反應軍團1日宣布已在當地「改善戰術位置」，但情勢仍「困難且變化快速」。一名身在烏東頓內茨克（Donetsk）的軍事消息人士告訴BBC，烏軍並沒有被包圍，但補給線遭到俄軍炮火攻擊。

▲▼烏克蘭部隊努力防守東部前線戰略城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk），勸說居民撤離。（圖／路透）

▲▼烏克蘭部隊努力防守東部前線戰略城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk），勸說居民撤離。（圖／路透）

瑟爾斯基1日表示，自己回到前線親自聽取現場指揮官的最新報告，在最新釋出畫面中，他與國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）等高層指揮官正在研讀戰術地圖。儘管外界不清楚影片拍攝的時間與地點，但烏媒稍早報導，布達諾夫也親赴前線監督特種部隊行動。

波克羅夫斯克是一座位於烏東前線的關鍵城鎮，位於俄軍占領區頓內茨克首府西部，也是關鍵交通樞紐。俄軍過去1年多來都試圖攻占，若失守將助莫斯科進一步控制整個地區。

▲▼10月31日流出的影片截圖顯示，一架直升機和部隊部署在烏克蘭東部前線戰略重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）。（圖／路透）

▲10月31日流出畫面顯示，一架直升機和部隊部署在波克羅夫斯克（Pokrovsk）。（圖／路透）

越來越多報導顯示，俄軍在他們占領的頓內茨克首府以西持續推進。俄羅斯國防部宣稱擊退了烏軍特種部隊在波克羅夫斯克西北部的一次行動，並且殲滅透過直升機部署的11名敵軍，但這些說法被基輔否認。10月31日流出影像顯示，一架黑鷹直升機在波克羅夫斯克附近部署約10名士兵，但拍攝時間點不明。

根據烏克蘭開源監測組織DeepState資料，波克羅夫斯克目前大約一半區域成為雙方都未完全控制的「灰色地帶」。美國智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）指出，烏軍近期在波克羅夫斯克北部的反攻「略有進展」，該城鎮主要仍是「灰色地帶」。

 
烏克蘭烏東波克羅夫斯克特種部隊頓內茨克

