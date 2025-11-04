俄軍持續蠶食領土！　分析：烏克蘭10月遭奪461平方公里

▲烏克蘭部隊努力防守東部前線戰略城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk），勸說居民撤離。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

外媒對美國智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War, ISW）數據進行分析，指出俄羅斯軍隊在今年10月持續緩慢推進，在烏克蘭境內新增控制約461平方公里土地，主要戰線仍集中在東部的頓內茨克（Donetsk）地區。

法新社報導，儘管俄軍的推進速度未見明顯加快，10月奪取的領土規模與今年每月平均相當，但略低於7月當月的634平方公里，顯示戰線膠著。戰況最為激烈的頓內茨克地區，目前已有約81％落入俄羅斯掌控，烏克蘭部隊仍努力防守該區重要城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）先前曾提出和平談判條件，要求烏軍從頓內茨克與盧甘斯克（Lugansk）全面撤離，對此，基輔當局明確拒絕此要求。

目前整體而言，俄羅斯實際控制烏克蘭國土已達約19.2％，其中包含2014年併吞的克里米亞半島（Crimean Peninsula），戰爭規模與佔領範圍在各方博弈下持續擴張。ISW的分析反映出，俄羅斯的戰略雖未出現劇變，但透過緩步累積仍在實質改變烏克蘭的領土現狀。