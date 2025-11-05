1通報案變暖心關懷　內埔警化身90歲長者守護者

▲內埔警方提醒陳姓老翁不要被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局員警接獲陳姓男子報案，指年近9旬的父親疑遭「宗教人士」接觸，擔心可能被詐騙。警方立即陪同報案人前往老翁住處，親切解說常見詐騙手法並提醒提高警覺。發現他獨居後，他更貼心建議家屬申辦愛心手鍊、加裝遠端監控，雙重守護長者人身與財產安全，展現警察的溫度與專業。

內埔警分局萬巒分駐所警員羅家坤，日前接獲陳姓鄉親報案，並表示其年近九旬的父親，有記憶力及判斷力不佳情形，近期疑似接觸到「宗教人士」，家屬擔心會遭不法分子詐騙，請求警方協助反詐騙宣導。

羅員獲報後會同陳先生，前往其父住處，並向其宣導、解說各類型常見詐騙手法，並再三提醒要提高警覺，避免落入詐騙陷阱。經羅員了解，該陳姓老翁獨居，平日也獨自外出活動，考量其健康與人身安全，羅員建議家屬可在其交通工具上註明聯絡方式，或申辦愛心手鍊，以利走失時能迅速聯繫，另建議在住家加裝遠端監控設備，方便即時掌握長者生活狀況。

分局長江世宏表示，民眾應多關心家中長輩，若發現有疑似受騙或與不明人士接觸時，請立即撥打110或165反詐騙專線，請求警方幫忙，共同守護長者財產安全。