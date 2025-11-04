新加坡詐騙犯將被判「強制鞭刑」最重24下 國會三讀通過

▲新加坡國會三讀通過《刑事法（雜項修正）法案》，鎖定詐騙分子祭出嚴厲懲罰。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡國會4日三讀通過《刑事法（雜項修正）法案》，在新的刑罰框架之下，詐騙分子以及詐團成員或招募人員一旦罪名成立，將面臨強制鞭刑，最輕6下、最重24下，提供SIM卡和Singpass資料給不法分子協助詐騙分子洗錢者，可被判最多12下鞭刑。

新加坡海峽時報、8視界新聞網等報導，這項修正法案旨在加強對詐騙行為的懲罰，但也引入酌情鞭刑條款，法官可視狀況決定是否對觸犯嚴重欺詐罪的被告施以鞭刑。

內政部高級政務部長沈穎在二讀時透露，詐騙已成為新加坡最嚴重犯罪類型，占所有報案件數的60%。

沈穎透露，在2020年至2025年上半年間總計發生約19萬起詐騙案，損失金額達37億新幣；另據警方數據，7至9月詐騙案件損失金額至少1.871億新幣。加總下來，2020年至今年9月的詐騙案件損失總金額至少來到38.8億新幣。沈穎稱，「若能阻斷詐騙份子獲取助力工具的管道，將更難得逞，也能更好地保護國人」。

除此之外，法案同時強化對未成年人和弱勢族群的保護力道，加重對傳播淫穢內容的刑罰。未來散布淫穢內容給10人以上者，最高可判2年有期徒刑，較現行3個月大幅提升；若涉及未滿18歲對象，最高刑期更可加重至4年。

針對16至18歲罪行嚴重或屢次犯案的青少年，在移交高等法院或國家法院進行審理時，法官可判處監禁或鞭刑等更具威懾力的刑罰。對於弱勢受害者施以致命虐待者，最高可判處30年徒刑或終身監禁，高於先前的最高20年刑期。