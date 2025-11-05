快訊／太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

記者劉昌松、趙蔡州／台北報導

由柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國大規模詐欺、洗錢等重罪，遭美國檢調起訴。根據美方提供的情資，台北地檢署4日會同警方查扣太子集團在台資產逾45億元，並拘提包含主嫌王昱棠等25名被告到案，人資主管辜淑雯在內共11人4日晚間經約談後被移送北檢複訊，檢方訊後諭知9人分別以70萬至5萬元不等金額交保，剩辜淑雯和一名王姓涉案人正等候複訊。

▲天旭人資主管辜淑雯。（圖／記者劉昌松攝）

專案小組調查，太子集團為掩飾跨國犯罪所得，在台成立多家公司，其中包括由台灣太子公司主導，把境外資金引入聯凡等8家人頭公司，購買台北市和平大苑豪宅置產，另外還在台灣成立天旭公司，由人資主管辜淑雯負責招募工程師幫忙設計線上博弈程式，另外以顥玥公司員工擔任線上博弈的客服工作，等於是把台灣當成太子賭博事業的隱形基地。

除了在台開設多個人頭公司從事洗錢等犯罪工作外，太子集團還會招募台灣人到帛琉從事其他犯罪行為，其中黃婕、施亭宇、王蕾絢更被美方直接點名為制裁對象。

而在美方公布制裁後，太子集團在台操盤人、天旭公司高階幹部王昱棠立即聯繫部屬李守禮、邱子恩分頭將集團用來隱匿贓款的勞斯萊斯、麥拉倫、藍寶堅尼、法拉利、保時捷等名車過戶到他人名下，並試圖趁夜從原本停放和平大苑的車子連夜開走，所幸我國司法單位即時監控攔下。

台北地檢署主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪在連日分析後，已向法院聲請查扣包括和平大苑11戶、48個車位在內的不動產18筆(實價登陸約38億1421萬元）、26輛名車(市價4億7758萬餘元)、60個銀行帳戶(餘額2億3587萬餘元)，合計扣得45億2766萬餘元的資產。

▲天旭總經理李添特助劉純妤。（圖／記者劉昌松攝）

在全案蒐證告一段落後，4日指揮調查局台北市調處、刑事局、台北市警多個分局分47路搜索相關公司及被告住處，拘提王昱棠等25名被告、通知10名證人到案。北檢4日晚間複訊後，諭知天旭工程師張芷寧20萬、天旭總經理特助劉純妤15萬元，其餘7名被告5萬元至70萬元交保，剩辜淑雯和一名王姓被告待複訊。

▼人頭公司負責人王蘭亭。（圖／記者劉昌松攝）

▼天旭工程師張芷寧。（圖／記者劉昌松攝）