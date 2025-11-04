顧家貨車駕駛遭撞死！妻忍悲相驗：什麼都沒了　痛批毒駕男可惡　

記者沈繼昌、潘鳳威／桃園報導

桃園市龜山區忠義路昨(3)日晚間9時許發生死亡車禍！67歲戴姓男子駕駛貨車遭同向黃姓男子駕駛轎車攔腰撞上，車身再失控撞斷路燈爛毀，戴男送醫不治。警方在黃男車上查獲依托咪酯煙彈，依過失致死及毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。今(4)日下午檢察官會同法醫相驗遺體，戴男妻子表示丈夫是家中唯一收入來源，痛批黃男及其家屬沒有一句道歉，直呼「太可惡，無法接受」。

▲黃男毒駕擦撞戴男駕駛的小貨車，導致其失控衝撞路燈身亡，今下午被警方上銬陪同檢察官說明案情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據了解，戴姓男子昨日晚間9時54分駕駛貨車沿忠義路直行，行經光峰路口時，遭同向33歲黃姓男子駕駛的白色轎車擦撞，因撞擊力道猛烈，貨車失控撞擊路邊電桿後斷成兩截、嚴重扭曲，車體零件更宛如爆炸般噴飛路上，現場一片狼藉。警消獲報到場緊急將戴男救出，送醫搶救後仍宣告不治。

現場警方發現黃男精神恍惚，對其實施酒測，結果為0，但進一步搜查後在車內副駕駛座上查獲依托咪酯煙彈（俗稱喪屍煙彈）8顆、電子煙桿主機2支，後續黃男依過失傷害致死、公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦，並報請檢察官申請羈押禁見。

今日下午，桃園地檢署檢察官率同法醫前往林口長庚醫院對戴男遺體進行相驗。黃男則被警方上銬，陪同檢察官說明案情。現場戴男的妻子及其胞姊也趕到，兩人泣不成聲。戴妻悲痛表示：「丈夫很顧家，又是家中唯一收入來源，現在他走了，什麼都沒有了。」她更憤怒指出，昨晚事件發生以來，黃男及其家屬一句對不起都沒有說過，「真的太可惡了，無法接受。」

▲戴妻難過表示，沒收到黃男與其家屬的一句道歉。（圖／記者沈繼昌翻攝）