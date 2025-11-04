外國人手斷了「籌6萬醫藥費」全台狂騙　移民署逮人驅逐出境

▲網友提醒大家別被騙。（圖／翻攝自Threads）



記者賴文萱／高雄報導

嘉義文化路夜市上有2名外國人坐在路上，舉著「銀行卡被凍結，需要醫療費用60,000元」紙板，希望有好心人贊助醫療費，但事後被爆料根本是詐騙，2人疑似出沒各地乞討。移民署得知消息後，立即指派專勤隊人員於各重點區域連日查訪，4日在高雄查獲2人，後續將依違反入出國及移民法予以驅逐出國。

有網友在Threads發文，嘉義人的臉書社團有人分享一則貼文，2名外國人坐在人來人往的嘉義文化路夜市馬路上，1人的手上綁著繃帶，另名男子手持紙板，稱銀行卡遭凍結，需籌募6萬元醫療費用。有熱心的民眾捐了200元，並將此事分享在網路上，沒想到居然是詐騙。

貼文在Threads上掀起討論，「他至少知道在台灣要用騙的，騙同情心，台灣人很常買單，如果這兩個在歐洲就直接用偷的了」。還有網友認出，曾在台中一中街看過兩人，不少民眾投錢捐款，還有民眾買食物給他們吃，「這兩個上禮拜在一中街，現在跑去嘉義了喔」、「我剛剛看到他們在銀行前面數錢」。

對此，移民署指出，第一時間掌握情資後，確認2人分別為俄羅斯籍與白俄羅斯籍人士，都是持觀光停留簽證入境。他們從臺中、嘉義一帶行經台南花園夜市，今天2人到高雄巨蛋附近向路人乞討，遭到警方及移民署聯手查獲。

經帶回調查，2人10月底入境台灣，推託為了治療手臂脫臼舊傷，想要籌措醫療費到越南去治療，這幾天總計募款所得大約新台幣7000元。經移民署查 證此類行為不符合以停留簽證入境之許可事由，已違反入出國及移民法第29條規定，將依法予以驅逐出國。

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，歡迎世界各國人士來到寶島台灣旅遊，盡情享用美味小吃及欣賞獨特風景，但仍須遵守我國法規，不得從事與許可停留目的不符的活動或工作，否則不僅會被遣返出境，更將被管制一定期間不得來台。