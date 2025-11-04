台鐵「保安周」首日連爆7狀況　過半都是設備故障

▲台鐵啟動保安周，考核和檢查各工作情況。（資料圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵為確保行車安全舉辦的實地考核檢查的「保安周」，昨天(3日)起上路持續至11月9日，未料保安周首日一天就7起狀況連發，除了民眾入侵路線發生死傷事故之外，過半都是設備故障。台鐵表示，保安周前已加強各項安全整備工作，舉辦期間將赴各單位檢查和抽測，了解實際工作情況。

台鐵保安周昨天上路首日，卻一連發生7起狀況，包括潮州號誌故障、七堵站早上進站號誌及轉轍器故障、142次自強號在南靖和水上發生死傷事故雙線不通、山佳站轉轍器故障和號誌故障、4046次區間快車在樹林站發生設備故障、1247次區間車新生站撞到人、2921次撞到樹。有網友無奈表示，「台鐵保安周自古以來就是事故周，不太意外。」

對此，台鐵公司說明，11月3日總計發生7件行車事件，有3件是運轉保安裝置故障，經查原因係鎖錠桿、轍查桿位移經調整測試後恢復正常及原因不明經多次扳轉恢復正常，持續追蹤。

台鐵進一步指出，7起行車事件，其中2件車輛故障經查係雨刷故障，司機員請求技術支援無效後更換編組、及2921次於路線上撞及木頭，經司機員排除後續駛。另2件經查係民眾侵入路線遭列車撞及，造成1死1受傷，全案由路警所偵辦中。

台鐵強調，為確保鐵路運輸安全，提供旅客順暢、準點的旅運服務，台鐵公司於114年11月3日至9日，辦理「第2屆行車保安檢查及站車秩序宣導週」，公司全員於保安週前加強各項安全整備工作。

台鐵指出，保安周期間，各級督導人員則分赴各分區營運、工務、機務、電務，所屬各廠、段、站檢查操作紀錄、設備維護、教育訓練、鐵路安全宣導及安全管理系統(SMS)等執行狀況，並現場抽測工作人員，瞭解員工實際工作的情形。