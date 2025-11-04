　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵「保安周」首日連爆7狀況　過半都是設備故障

▲▼台鐵,TPASS,EMU900型區間車。（圖／台鐵）

▲台鐵啟動保安周，考核和檢查各工作情況。（資料圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵為確保行車安全舉辦的實地考核檢查的「保安周」，昨天(3日)起上路持續至11月9日，未料保安周首日一天就7起狀況連發，除了民眾入侵路線發生死傷事故之外，過半都是設備故障。台鐵表示，保安周前已加強各項安全整備工作，舉辦期間將赴各單位檢查和抽測，了解實際工作情況。

台鐵保安周昨天上路首日，卻一連發生7起狀況，包括潮州號誌故障、七堵站早上進站號誌及轉轍器故障、142次自強號在南靖和水上發生死傷事故雙線不通、山佳站轉轍器故障和號誌故障、4046次區間快車在樹林站發生設備故障、1247次區間車新生站撞到人、2921次撞到樹。有網友無奈表示，「台鐵保安周自古以來就是事故周，不太意外。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，台鐵公司說明，11月3日總計發生7件行車事件，有3件是運轉保安裝置故障，經查原因係鎖錠桿、轍查桿位移經調整測試後恢復正常及原因不明經多次扳轉恢復正常，持續追蹤。

台鐵進一步指出，7起行車事件，其中2件車輛故障經查係雨刷故障，司機員請求技術支援無效後更換編組、及2921次於路線上撞及木頭，經司機員排除後續駛。另2件經查係民眾侵入路線遭列車撞及，造成1死1受傷，全案由路警所偵辦中。

台鐵強調，為確保鐵路運輸安全，提供旅客順暢、準點的旅運服務，台鐵公司於114年11月3日至9日，辦理「第2屆行車保安檢查及站車秩序宣導週」，公司全員於保安週前加強各項安全整備工作。

台鐵指出，保安周期間，各級督導人員則分赴各分區營運、工務、機務、電務，所屬各廠、段、站檢查操作紀錄、設備維護、教育訓練、鐵路安全宣導及安全管理系統(SMS)等執行狀況，並現場抽測工作人員，瞭解員工實際工作的情形。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她：直覺救了我
快訊／玉山金、三商壽重大訊息：明日暫停交易
外國人手斷了「籌6萬醫藥費」全台狂騙　移民署逮人驅逐出境
黃明志上月出庭應訊內幕首度曝光！
普發1萬倒數！全台17家銀行加碼活動一次看　最高11萬元抱回
顧家貨車駕駛遭撞死！妻忍悲相驗：什麼都沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

每日「一杯綠」變趨勢！綠量堅持打造100%無添加綠色營養　如喝水般自然補充忙碌生活也能維持好狀態

台鐵「保安周」首日連爆7狀況　過半都是設備故障

離婚財產怎麼分？「踩錯1個點」人財兩失　律師公開8重點

普發1萬倒數！全台17家銀行加碼活動一次看　最高11萬元抱回家

吳興國重現「莎士比亞傳奇作品」　《暴風雨》12月起北中南巡演

換季洗衣注意！「防水材質」別丟機洗　專家：洗衣機易暴走

變謀殺案！醫推理黃明志「被起訴原因」：1舉動極可能引發猝死

捷運月台門上「藏神祕數字」要做什麼？答案曝光：乘客用得上

豬瘟案場廚餘來源不只1處　中市府疑豬農「偷開車想滅證」

鳳凰颱風估明天清晨生成　下周還有東北季風報到

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

萬聖節女兒眼睛腫一包　被誤認鐘樓怪人發糖果

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

每日「一杯綠」變趨勢！綠量堅持打造100%無添加綠色營養　如喝水般自然補充忙碌生活也能維持好狀態

台鐵「保安周」首日連爆7狀況　過半都是設備故障

離婚財產怎麼分？「踩錯1個點」人財兩失　律師公開8重點

普發1萬倒數！全台17家銀行加碼活動一次看　最高11萬元抱回家

吳興國重現「莎士比亞傳奇作品」　《暴風雨》12月起北中南巡演

換季洗衣注意！「防水材質」別丟機洗　專家：洗衣機易暴走

變謀殺案！醫推理黃明志「被起訴原因」：1舉動極可能引發猝死

捷運月台門上「藏神祕數字」要做什麼？答案曝光：乘客用得上

豬瘟案場廚餘來源不只1處　中市府疑豬農「偷開車想滅證」

鳳凰颱風估明天清晨生成　下周還有東北季風報到

正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她：直覺救了我

穩定幣顛覆貨幣結算架構　貿協邀日、韓、星專家來台現身說法

黃金超跑聯合拍賣會！麥拉倫未落槌　黃金條塊78萬8500拍出

快訊／玉山金、三商壽快成親　明日皆暫停交易

《失戀33天》白百何疑不滿「獎項分給男主」　發文吐槽：還能這麼操作

婚育宅限住12年遭批「孩子國小畢就得搬」　卓榮泰：達標後可放寬

UCC成效遭質疑　石崇良坦言「改變要時間」：實施半年後整體檢討

明年APEC中國稱遵守一中原則免擔心　外交部抗議：絕不接受矮化台灣

男星被劈腿「又誤當創作女星小王」！　痛揭戀愛黑歷史

外國人手斷了「籌6萬醫藥費」全台狂騙　移民署逮人驅逐出境

【冷血至極】台中變態房客燒死母女！「邊脫手套」淡定離去

生活熱門新聞

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

謝侑芯出事前開趴片曝　網驚：最後身影？

台南釣客捕獲「史詩級」130斤野生龍膽石斑

3可能路徑！　準鳳凰颱風估「拋物線北上」

小S大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

館長10億產值公司「全沒了」：台灣人反中反個屁

忍8年沒愛愛「人妻生日求大戰一場」！結局崩潰

普發1萬倒數！全台17家銀行加碼活動一次看　

立冬揭6大禁忌　3星座身體小心出狀況

東京5大失望景點！台人投票結果曝

粿粿哥哥曾是喬傑立男團成員　「家人洗白團」身分起底

更多熱門

相關新聞

即／遭雙向火車撞2次　30多歲男頭部和上半身碎裂亡

即／遭雙向火車撞2次　30多歲男頭部和上半身碎裂亡

台鐵南靖-水上段3日傍晚發生死傷事故，一名30多歲男子擅自闖入軌道，遭北上142次自強號撞擊，當場噴飛至對向，又遭南下3029次列車輾過，警消抵達現場時男子已明顯死亡未送醫，今(4日)檢方相驗，指男子身體多處開放性骨折與撕裂傷，嚴重損傷死亡。

即／高雄工人跌43樓高安全網不治　市府立即勒令停工

即／高雄工人跌43樓高安全網不治　市府立即勒令停工

高雄轎車「紅燈左轉」擦撞機車　騎士倒地擦挫傷

高雄轎車「紅燈左轉」擦撞機車　騎士倒地擦挫傷

即／衝撞站務員害落軌摔碎腳骨　無票惡男殺人未遂起訴

即／衝撞站務員害落軌摔碎腳骨　無票惡男殺人未遂起訴

高雄爸媽四貼上路　1童「慘掛車外」畫面曝

高雄爸媽四貼上路　1童「慘掛車外」畫面曝

關鍵字：

台鐵保安周設備故障狀況行車安全事故

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

快訊／閃兵案再添1人！薛仕凌赴「新北檢自首」

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

AV女神引退6年震撼復出　昔被老公抓包離婚

快訊／大馬警方宣布：正式通緝黃明志！

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

謝侑芯與黃明志一晚奢華房價曝光

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面