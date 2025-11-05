日本鹿兒島商工會議所拜會黃偉哲　盼攜手開啟台南與九州新航線

▲日本鹿兒島商工會議所拜會台南市長黃偉哲，雙方就商業、觀光與城市外交進行交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本鹿兒島商工會議所副會頭川畑孝則，4日率團拜會台南市長黃偉哲，雙方就城市外交、商業與觀光合作等議題深入交流。黃偉哲表示，台南與鹿兒島在產業與人文上有許多相似之處，期待未來能透過更多實質互動，讓兩地經濟與文化關係更加緊密。

黃偉哲市長指出，他特別感謝鹿兒島商工會議所多年來與台南保持友好往來，也感謝奇美食品董事長宋光夫長期促成台日產業交流。他進一步透露，台南將於12月開啟與日本熊本縣的直飛航線，拉近與九州地區的距離，「未來無論是企業合作、觀光互訪、學生交流或體育賽事，都能更緊密接軌，讓兩地友誼持續深化」。

川畑孝則副會頭則回應，衷心期盼台南市民能進一步認識鹿兒島，並希望未來鹿兒島國際機場與台南國際機場有機會共同開闢新航線，促進雙邊互訪與經貿往來。他也代替鹿兒島商工會議所會頭岩崎芳太郎致信與問候，表達對台南的誠摯友誼。

鹿兒島縣位於日本九州最南端，人口約160萬人，擁有壯麗的櫻島火山與世界自然遺產「屋久島」，觀光與食品產業皆蓬勃發展。此次代表團除拜會市府外，也將參加台南市總工業會創會50週年慶祝大會，並與奇美食品進行企業交流，為後續產業合作奠下基礎。