國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

25歲台男淪詐騙車手　在日本慘遭逮捕！「扮警察」騙老翁購買黃金

▲黃金,金飾。（圖／CFP）

▲日本70多歲老翁遭台男佯裝警察騙取黃金。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本青森縣發生一起詐騙案，涉嫌參與詐欺的25歲台灣籍男性當場遭警方逮捕！一名年約70多歲的男性日前接到一通電話，稱金融卡遭到犯罪集團盜用導致銀行帳戶被凍結，因此必須用帳戶內的現金購買市價1286萬日圓（約新台幣258萬元）的黃金，老翁在半信半疑下向警方求助，最後成功逮捕疑似擔任車手的台灣籍男性。

根據日媒《青森朝日放送》、《東奧日報》，日本青森縣發生一起詐騙案件，70多歲老翁於10月15日接到一通可疑電話，撥打該通電話的人其實是來自台灣、居住地與職業不詳的25歲曾姓（音譯）男子，曾男直到昨（3）日為止仍不斷冒充警察身分致電給70多歲老翁，向其謊稱，「您名下的金融卡可能會被犯罪集團盜用。」

曾男在電話中不斷以警方身分詐騙，「因為您的金融卡遭到犯罪集團盜用，使您的銀行帳戶淪為洗錢帳戶，因此被銀行凍結。所以，您必須立刻將帳戶內的現金轉換為黃金，以策安全。金融廳已派遣調查員前往收取款項。」

70多歲老翁從其他縣市的貴金屬業者購買600克的黃金，然而他在半信半疑下，決定於本月1日向警察署求助。對此，警方決定採取「假裝受騙戰術」，要求老翁假裝受騙上當，並與曾男約定在隔壁公寓空地取錢，而當曾男現身約定地點準備取走紙袋時，剛好遭警方以嫌疑人身分逮個正著。

對此，曾姓男子向警方否認罪嫌，「我只是受人委託前來取走行李，根本不清楚裡面到底裝了什麼。」

據悉，最近日本不斷傳出當地人慘遭台灣人詐騙的案例。根據日媒《西日本新聞》，長崎縣警方10月16日逮捕一名25歲台籍人士，該名台人涉嫌在長崎市的街道向一名50多歲男性上班族騙取400萬日圓的現金，受害者表示在網路遇到投資詐騙，對方聲稱成功當選購買績優股的權利，警方建議採取「假裝受騙」戰術，成功引誘該名台人前來取款。

11/02 全台詐欺最新數據

326 1 0479 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

25歲台男淪詐騙車手　在日本慘遭逮捕！「扮警察」騙老翁購買黃金

柬埔寨警方4日在柴楨省展開掃蕩詐騙突襲行動，成功搗毀一處跨國電信詐騙集團藏匿窩點，總計57名外籍人士遭拘留，分別是32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人以及1名新加坡人。

日韓要聞詐騙日本台灣詐騙青森黃金

