香蕉外銷日本大縮水　農業部揭3大主因：今年僅457公噸

香蕉為我國重要外銷農產品之一，日本更一向是第一大出口市場。而農業部2日透露，近年來香蕉外銷日本整體規模有所減少，今年1至9月僅外銷457公噸，關鍵原因是因為台灣國內香蕉價格較高、日圓貶值及菲律賓香蕉價格競爭，但透過本次「香蕉輸銷日本供學童營養午餐」活動，讓日本學童在日常飲食中品嘗台灣水果，並促成台灣香蕉輸日數量約10公噸，成果豐碩。

香蕉為我國重要外銷農產品之一，日本更是第一大出口市場。然而，農業部指出，近年因國內蕉價偏高、日圓貶值及菲律賓香蕉價格競爭等因素，整體出口規模有所減少，不過透過本次營養午餐供應活動，讓日本學童在日常飲食中體驗台灣水果的品質與風味，將有助於培養潛在消費者對台灣香蕉的認同與偏好，進一步帶動市場需求成長。

為促進台日雙方在飲食文化及農業領域的交流，農糧署自108年與日本茨城縣笠間市簽署「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」，7年來持續穩健推進交流計畫。茨城縣各市町村每年採購包括香蕉、鳳梨、芒果及文旦等多樣優質水果，供作縣內各中小學學童營養午餐使用，讓學童品嚐台灣水果的天然香甜風味。

農業部表示，今年供應日本學童營養午餐的水果，繼鳳梨與芒果之後，壓軸登場的是台灣香蕉。本次共有水戶市、土浦市、笠間市、那珂市、小美玉市、大子町及東海村等18個市町村參與採購，計供應223所學校或團膳單位，預計近6.8萬名學童可於校園午餐中享用來自台灣的香蕉，並促成台灣香蕉輸日數量約10公噸。

農業部強調，未來將持續與日本地方政府及教育單位深化合作，結合食農教育推廣與品牌行銷，拓展台灣農產品在日本市場的長期發展。透過友善交流與務實合作，期能讓更多日本民眾認識「台灣水果」的高品質形象，並以農業作為連結台日情誼的橋梁，開創互惠共榮的新篇章。

