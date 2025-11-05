　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本外相、防相接連發聲挺台灣　駁中國抗議、重申台海和平重要性

▲▼日本防衛大臣小泉進次郎、外務大臣茂木敏充。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本防衛大臣小泉進次郎（左）、外務大臣茂木敏充（右）4日接連發言挺台。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

台海問題一直牽動著全球經濟、政治局勢。日本防衛大臣小泉進次郎、外務大臣茂木敏充4日先後發言挺台，其中小泉進次郎重申了台海和平穩定對於國際社會的穩定至關重要，茂木則回應中方因首相高市早苗會面台灣APEC領袖代表林信義而提出的抗議，強調此舉不違反日本政府的既有立場。

小泉進次郎1日在馬來西亞會晤中國國防部長董軍時，強調維護台灣海峽和平穩定的重要性。他4日在記者會上再次重申，台灣是日本重要的夥伴與友人，雙方經濟及國民往來密切，維護台海和平穩定是日本國家安全不可或缺的一環，對於國際社會的穩定也相當重要。

小泉進次郎還說，台灣位在南海、巴士海峽、西太平洋交會要衝，地緣位置對日本的海上交通至關重要，關乎能源與糧食的國際貿易運輸安全，日本秉持「自由且開放的印度太平洋」願景，但要建立以法治為基礎的國際秩序，區域和平與穩定是必須的，防衛省與自衛隊將致力於維持區域和平穩定，並做好應對可能局勢的準備，保障國民生命與生活安全。

茂木敏充4日也在記者會上回應近日中國針對高市早苗與台灣代表林信義會面的抗議。他表示，亞太經濟合作會議（APEC）是由多國組成的國際場合，日本首相與台灣人士過去曾多次互動，這是多年來的慣例，這次會面也符合日中聯合聲明中非政府、實務交流的原則，不違反日本政府的既有立場。

