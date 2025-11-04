夫妻「1舉動」爆金錢爭奪戰！　退休生活全變調



▲日本一對夫妻提前公開遺產規劃，沒想到竟變成2兒子爭相要求資助。（示意圖／Photo AC）

圖文／CTWANT

根據日本財經媒體《The Gold Online》報導，日本一對67歲的橋本夫妻（化名）原本以為提前公開財產規劃，可促進家庭和諧，避免未來繼承糾紛。不料卻意外引爆一場「提早的金錢爭奪戰」，不僅兩個兒子爭相開口索討資金，連媳婦也加入比較與爭執，使得原本寧靜的退休生活徹底變調。

橋本夫妻在65歲退休後，靠著每月約26萬日圓（約新台幣5.2萬元）的年金，加上多年辛苦積蓄的3800萬日圓（約新台幣760萬元），原本生活無虞，房貸已清，兩個兒子也各自成家，終於可以享受銀髮旅遊與陪伴4名孫子的天倫之樂。

在一次農曆新年聚會上，橋本夫妻首次向兒子們提到資產分配的規劃。他們表示生活支出充裕，預計將來可將一半的積蓄留給子女，房產日後出售由兩兄弟平分。他們強調此舉為求透明，避免未來爭產。然而，原本點頭稱善的兒子們，卻在幾天後開始出現不同反應。

小兒子首先開口，希望能提前獲得部分資金援助，表示因疫情衝擊與家庭負擔導致財務吃緊。大兒子亦隨即表示若家中有餘裕，「我也希望早點拿到贈與」。面對雙方同時求助，橋本夫妻一度猶豫，擔心老後醫療與照護費用，但最終仍心軟提出折衷方案，條件是未來若需照護，兩兄弟須共同分擔責任。

起初他們只打算補貼4位孫子的部分大學學費，但根據估算，若每位孫子就讀4年制大學，即便僅資助一半費用，也將耗費約1000萬日圓（約新台幣200萬元）。資助孫輩教育，意外成為財務壓力的開端。

更嚴重的是，當家中財務狀況被公開後，兩名媳婦亦開始比較誰家獲得較多援助，紅包金額、生活補貼皆成話題。過年節日以外，兒子們也更頻繁回家，屢次直接提出財務需求，從教育費、生活費到日常補助，要求層出不窮，讓橋本夫妻身心俱疲。

夫妻倆無奈坦言：「我們原以為提早規劃能避免爭端，沒想到卻變成導火線。」甚至開始懷疑當初是否不該透露家中存款。他們自嘲：「或許等到錢花光了，孩子們就不會再來討了吧。」

