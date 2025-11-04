　
國際

夫妻「1舉動」爆金錢爭奪戰！　退休生活全變調

日本一對夫妻提前公開遺產規劃，沒想到竟變成2兒子爭相要求資助。（示意圖／Photo AC）
▲日本一對夫妻提前公開遺產規劃，沒想到竟變成2兒子爭相要求資助。（示意圖／Photo AC）

圖文／CTWANT

根據日本財經媒體《The Gold Online》報導，日本一對67歲的橋本夫妻（化名）原本以為提前公開財產規劃，可促進家庭和諧，避免未來繼承糾紛。不料卻意外引爆一場「提早的金錢爭奪戰」，不僅兩個兒子爭相開口索討資金，連媳婦也加入比較與爭執，使得原本寧靜的退休生活徹底變調。

橋本夫妻在65歲退休後，靠著每月約26萬日圓（約新台幣5.2萬元）的年金，加上多年辛苦積蓄的3800萬日圓（約新台幣760萬元），原本生活無虞，房貸已清，兩個兒子也各自成家，終於可以享受銀髮旅遊與陪伴4名孫子的天倫之樂。

在一次農曆新年聚會上，橋本夫妻首次向兒子們提到資產分配的規劃。他們表示生活支出充裕，預計將來可將一半的積蓄留給子女，房產日後出售由兩兄弟平分。他們強調此舉為求透明，避免未來爭產。然而，原本點頭稱善的兒子們，卻在幾天後開始出現不同反應。

小兒子首先開口，希望能提前獲得部分資金援助，表示因疫情衝擊與家庭負擔導致財務吃緊。大兒子亦隨即表示若家中有餘裕，「我也希望早點拿到贈與」。面對雙方同時求助，橋本夫妻一度猶豫，擔心老後醫療與照護費用，但最終仍心軟提出折衷方案，條件是未來若需照護，兩兄弟須共同分擔責任。

起初他們只打算補貼4位孫子的部分大學學費，但根據估算，若每位孫子就讀4年制大學，即便僅資助一半費用，也將耗費約1000萬日圓（約新台幣200萬元）。資助孫輩教育，意外成為財務壓力的開端。

更嚴重的是，當家中財務狀況被公開後，兩名媳婦亦開始比較誰家獲得較多援助，紅包金額、生活補貼皆成話題。過年節日以外，兒子們也更頻繁回家，屢次直接提出財務需求，從教育費、生活費到日常補助，要求層出不窮，讓橋本夫妻身心俱疲。

夫妻倆無奈坦言：「我們原以為提早規劃能避免爭端，沒想到卻變成導火線。」甚至開始懷疑當初是否不該透露家中存款。他們自嘲：「或許等到錢花光了，孩子們就不會再來討了吧。」

川習會未談台灣！川普稱「習近平知道動武後果」　拒透露美軍是否出手
即將移民美國與丈夫團聚　富家千金參加酒吧「飲酒挑戰」爆吐昏厥最終喪命
更多新聞
更多新聞

吸毒棄屍小三！　押尾學出獄11年首次電視專訪…吐獄中生活
大馬警方找不到人！　黃明志人間蒸發近2天
普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳
「佳麗們請出場！」謝侑芯出事前開趴片曝
快訊／黃明志關機中！警方仍在追緝
快訊／大宇資訊宣布改名　董事長內部信曝光
黃明志將被捕　爸爸曝最後通話內容
謝侑芯死前48hrs「警方全要查」！住五星級飯店…剛增派警力

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

