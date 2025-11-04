拖拖拉拉？新壽「分手費」仍未補件　藍議員建議北市府應設期限

▲圖為新光人壽位在北士科的T17、T18鳥瞰圖，基地方正且已完成整地。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，北市府預計11月底前要和新光人壽解約，最快明年春節前就能與輝達完成簽約，只是新壽將合意解約費用40億元提報市府後，部分項目未提出憑證，至今尚未補件，由於市長蔣萬安將在明（5日）到議會專案報告輝達進度，原本期盼最快能在明天將金額送進議會審議，進度恐怕來不及。國民黨市議員曾獻瑩批，市府應設定明確期限，要求新壽限期內提交所有成本憑證，若逾期仍未補件，相關項目就不應被認列為成本。

蔣萬安明赴市議會專案報告，內容為報告爭取輝達海外總部設立台北後，產業廊帶與招商策略規劃。他表示，北市府正在等新壽補件，如果今天有收到補件，就可以在明天送到議會。不過，新人上月30號才與北市展開解約協商，包括成本結構已繳權利金29.93億、地租2.8億、履約保證金3.6億，扣掉3億元支票，已付給市府約32億元；加上設計、監測、專案管理等費用初估8億，總計大約40億，針對8億元部分，市府要求新壽出示憑證，至今卻還沒補齊。

針對新壽進度牛步，曾獻瑩說，市府應設定明確期限，要求新壽限期內提交所有成本憑證，若逾期仍未補件，相關項目就不應被認列為成本。他指出，新壽報給北市府的40億元分手費中，包含8億元尚未提出實際憑證的項目。市府必須把關、公開審查，確保這筆錢是在透明、合理的基礎上支付。

曾獻瑩強調，既然新壽主張有支出，就應該提出證明，讓社會共同檢驗其合理性；若沒有實際支出，自然不能列入補償。市府與新壽雙方都應以誠信為原則，公開透明地處理輝達進駐案，贏得社會信任。

民進黨北市議員陳怡君也說，新壽跟市府談合意解約已經這麼久，8億元的這些憑證早就應該要有，而新壽至今仍拖拖拉拉拿不出憑證，這會讓人懷疑分手費是否高達8億元之多。