林右昌訪以色列　談輝達給北市府鼓勵：可以再加把勁

▲前民進黨秘書長林右昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

前民進黨秘書長林右昌近期持續在國際訪問，繼上月赴美產業之旅後，緊接著前赴以色列進行「科技產業創新與全社會防衛韌性」學習之旅。他今（4日）在臉書發文談到，輝達（NVIDIA）5年前就透過併購投資在以色列設立海外總部，最近輝達想要落腳台北市，仍受到土地契約、行政流程、補償協商等相關課題的實質挑戰，「台北的確可以再加把勁」；他仍給予正向鼓勵與期待，希望問題能很快得到解決。

距離2026選舉僅剩一年時間，林右昌被認為是民進黨出戰雙北的熱門人選，繼上月中赴美國德州達拉斯、奧斯汀、亞利桑那州鳳凰城進行產業之旅，緊接著前往以色列，是否是在蓄積選戰能量，動向受到關注。

林右昌今日透過社群表示，早在5年前，輝達就已經透過併購投資在以色列設立海外總部了。輝達多年前就看準以色列在AI演算法、自駕運算與網路安全領域的研發能力與技術潛力，2020年以約70億美元的金額完成對 Mellanox Technologies（一家以色列高速伺服器及儲存、網路交換解決方案公司）的收購，現在，輝達應用於大規模AI模型訓練的高階處理器和網路晶片主要均由以色列研發中心所開發，已經是美國本土之外最大的研發中心。

林右昌表示，目前輝達在以色列員工總數有將近5000人，共設置7處研發辦公室。在數月前，輝達以色列總部也公開徵求土地，需求面積則為7至12公頃，用於打造一座建築面積達到8萬平方米以上的園區，估計花費1.5億美元購地、4.5億美元用於園區建設，以加速擴大輝達以色列總部的規模。這個計畫不但將成為以國境內最大的企業園區之一，預計建置完成後其總員工數也將翻倍，達萬人之數。

林右昌說，這讓人不免對照，輝達在台北設立海外總部的計畫，目前不過才剛剛起步而已，而且仍受到土地契約、行政流程、補償協商等相關課題的實質挑戰，媒體報導可能要到明年中才能簽約，這讓大家覺得氣餒扼腕。

「我們台北，的確可以再加把勁！」，林右昌接著表示，雖遭遇到一些困難，但這個機會實在難得，還是應該給予正向鼓勵與期待，希望這些問題都能很快得到解決，將進度有效推展，為台灣再注入一股強大的科技發展力量。

對於林右昌比較以色列與台北市輝達總部，被認為是否有意參選台北市長？針對相關議題，黨內人士日前就曾表示，林右昌為綠營少數目前無公職在身者，在中央、地方的經歷頗受好評，在黨內可謂稀有動物，以民進黨的共同資產角度出發，林右昌這枚活棋放到哪裡，都有很大空間與可塑性，更要考慮的是，黨內有資歷、有能力的人才所剩不多，更應謹慎布局。