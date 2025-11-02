　
    • 　
>
地方 地方焦點

候鳥抵台第1站！新北貢寮田寮洋生態旅行　探訪368種鳥類秘境

▲新北貢寮田寮洋生態旅行。（圖／新北市農業局提供）

▲田寮洋紀錄到的鳥類高達368種，小旅行由專業領路人帶領至田區賞鳥。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局與人禾環境倫理發展基金會長期合作，輔導貢寮田寮洋農民轉作友善耕作，維護候鳥棲息環境。今年更與在地創生團隊「曙旅工作室」合作，於11月16日及12月6日推出2梯次「田寮洋生態小旅行」，每梯次限量35人，總計70個名額，即日起開放報名。民眾將在專業領路人帶領下，走訪田寮洋與龍門沙灘兩個生態秘境，體驗人與自然和諧共生的生態之旅。

位於台灣東北角的田寮洋，因獨特的地理環境與長期棲地保育，成為許多候鳥飛抵臺灣的第一個休息站。根據全球知名鳥類資料庫eBird統計，田寮洋已記錄到高達368種鳥類，種類數量為全台之冠。新北市農業局除了輔導農友轉作友善耕作，更推出友善品牌「信鳥到站」及農產品「羽豐米」，透過品牌故事喚起大眾對生態保育的認同。為兼顧生態，農友在收割後、冬候鳥抵達前，會提早翻犁並維持湛水環境，供水鳥棲息。田區不使用農藥與化學肥料，並以人工除草等方式耕作，讓高蹺鴴、小環頸鴴、小水鴨、鷺鷥等冬候鳥能安心覓食、補充體力，繼續南飛。

▲新北貢寮田寮洋生態旅行。（圖／新北市農業局提供）

▲賞鳥活動應遵守不接觸、不餵食、不驚嚇的原則，以免對鳥類造成干擾。

小旅行上午由長期關注貢寮生態的人禾基金會帶領，進入田寮洋賞鳥，觀察雁鴨、鷸鴴、鷺鷥及猛禽等鳥類，認識以友善耕作維護生態的農田景觀，並體驗利用再生稻梗編織吉祥「注連繩」。中午則享用田寮洋生產的「羽豐米」及在地當令風味餐，以實際行動支持生態保育。下午由專精漁村導覽與海女文化推廣的「曙旅工作室」帶領，走訪龍門社區，認識濱海聚落人文歷史，探訪沙灘上的濱防風、濱璇花、濱蘿蔔、海米等珍稀濱海植物。從農田到海岸，順著雙溪河從田寮洋到龍門，完整體驗「人與自然共生」的生態旅程。

農業局長諶錫輝表示，田寮洋是農業部林業及自然保育署「國土生態保育綠色網絡建置計畫」中，東北角溪流保育軸帶的重要點位。農業局透過輕旅行讓民眾親近生態、認識友善農業，宣傳棲地保育的重要性，理解野生動物與環境的依存關係，達到寓教於樂的目標。他也提醒民眾，賞鳥時應遵守「野生動物保育法」規定，禁止騷擾野生動物，切勿使用非法誘拍方式，並避免闖入田埂、開車進入田區堵塞農路。同時應遵守「不接觸、不餵食、不驚嚇」三不原則，保持安靜，避免干擾鳥類。

活動即日起開放報名，分別於11月16日與12月6日從臺北火車站出發，每梯次35人，活動費用每人1,200元，歡迎大小朋友踴躍參與，與候鳥一同飛翔，與土地共好。詳細活動資訊請洽「人禾環境倫理發展基金會」官網。

▲新北貢寮田寮洋生態旅行。（圖／新北市農業局提供）

▲地創團隊曙旅工作室領路到龍門社區體驗濱海聚落的人文歷史。

▲新北貢寮田寮洋生態旅行。（圖／新北市農業局提供）

▲龍門沙灘上的濱防風。

候鳥抵台第1站！新北貢寮田寮洋生態旅行　探訪368種鳥類秘境

新北市原住民族文化會議於今（1日）舉行，各區族群領袖、頭目與協進會代表共同出席，針對都市原民文化、權益及公共事務進行交流。市長侯友宜出席會議，並表揚對新北市原住民族文化與事務有功的人員。他表示，新北市是全國都會原住民族人口最多的城市之一，透過定期會議與族人對話，是族人表達需求的重要平台。

