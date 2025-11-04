跨域防詐築長城！瑞芳警攜手地政、銀行推「識詐入百業」

▲假投資結合地政詐騙橫行，瑞芳警民合作深入企業教辨識。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

近年不動產詐騙與假投資詐騙橫行，詐騙集團更趁政府普發現金、金融補助之際，假冒公部門與銀行名義行騙，造成民眾財產重大損失。為強化民間識詐能量，新北市瑞芳警分局與瑞芳地政事務所、彰化銀行跨域合作，推動「識詐入百業」專案，深入轄區企業及機構辦理識詐講座，共同築起社會防詐長城。

首場講座由「松盛營造有限公司」響應，邀請瑞芳警分局長沈明義及識詐專家親臨指導，面對面為企業員工解析最新詐騙手法，說明假投資、假貸款、假地政交易等多層詐術。透過真實案例分享，讓識詐教育不僅停留於宣導，更成為全民日常防護的「基本功」。

瑞芳地政事務所指出，隨著不動產交易數量攀升，相關詐欺態樣愈趨多變。為防範詐團假借「代辦登記」或「土地融資」名義行騙，該所已強化內部教育訓練，並要求櫃台人員受理高齡長者或單獨辦理登記時，應提高警覺、主動關懷。如發現可疑情形，立即通報轄區派出所，啟動「關懷攔阻機制」，比照金融機構即時通報模式，守護民眾財產安全。

彰化銀行瑞芳分行也分享防詐經驗，指出詐團常以「普發現金入帳通知」、「ATM設定錯誤」、「政府補助款申請」等名義，誘導民眾點擊不明連結或操作提款機轉帳。銀行端現已強化櫃檯警示與客戶提醒機制，若民眾臨櫃提領大額現金或出現疑似受騙情形，將立即通報警方介入勸阻，落實「警銀聯防」的社會安全網。

瑞芳警分局偵查隊進一步以實際案例，深入剖析「假投資結合地政詐騙」之手法。詐團常假借投資平台顧問名義，散布「保證獲利」、「內線明牌」、「穩賺不賠」、「出金繳保證金」等關鍵字眼，誘使民眾抵押房產、辦理貸款或交付鉅款。分局長沈明義更以親身經驗提醒，詐騙分子最擅長披上專業外衣、利用熟悉信任取信於人，呼籲民眾務必保持警覺，不貪小利、不信捷徑，才能守護畢生積蓄。

瑞芳警分局強調，防詐並非單一機關之責，而是全民共同的使命。警方將持續深化「公私協力、跨域防詐」合作機制，串聯地政單位、金融機構與在地產業，共同打造「識詐零死角」的社會防護網。警方也提醒民眾，面對任何來電、簡訊或網頁連結涉及投資、獎金、普發現金等訊息，務必冷靜查證，切勿輕信陌生話術。