與詐團搶人！屏東警聯手宮廟銀行　成功攔阻千萬詐騙

▲屏警跨域結盟用「熊讚的守護」有效打詐。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警察局統計今年1至9月詐欺案件減少16%、財損下降12%，成功守住民眾近4億元財產。9月更與新光銀行東港分行合作，攔阻高達1200萬元虛擬貨幣詐騙案，更推動「與詐團搶人」防詐策略，攜手宮廟、銀行及企業，共建全民防詐網，展現跨域合作守護鄉親財產的決心。

屏東縣政府警察局為搶先攔阻詐騙受害人匯款，推動「與詐團搶人」防詐策略，積極與百工百業跨域合作及異業結盟，透過資源共享方式，由警方提供最新防詐資訊予各行業轉發分享，再藉由各行業回饋可疑詐騙情資的合作模式，用「熊讚的守護」全面防護屏東在地鄉親錢財不遭詐，統計至今已成功阻詐近4億元的詐騙金額。

今（30）日並與屏東市玉皇宮、慈鳳宮、屏東郵局、新光銀行東港分行、吉隆鋼鐵及中洲建設等在地信仰中心、金融機構與產業龍頭攜手合作召開記者會，期望透過宗教信仰、金融體系與企業影響力及社會資源，推動「全民防詐」計畫，打造屏東為一個安全、可信賴的宜居生活環境。

縣長周春米呼籲，政府雖全面動員打詐，但仍需全民共同參與。特別提醒鄉親，11 月「全民普發現金 1 萬元」政策開始實施，務必提高警覺，謹防詐騙，請牢記「錢財攬牢牢、LINE 顧牢牢」，不要受騙上當。

警察局長甘炎民表示，警方將持續與宗教團體、金融業、營造業、運輸倉儲（含計程車行）、金融保險、批發零售、住宿餐飲、百貨與超商業者及網購平臺等百工百業結盟，透過各行各業的專業知能，主動發掘詐欺犯罪情資並提供警方偵辦，杜絕詐騙產業鏈，只要攔阻千萬元以上財損或協防表現優異的人員，警察局長將親自頒發限量版的「屏安護民」警察熊，以表揚防詐盟友作「熊讚的守護」。

另提醒民眾，政府不會以「簡訊」或「電子郵件」通知民眾前往不明網站填寫個資領款，也不會要求至「ATM或網銀」操作轉帳。請謹記「普發萬元防詐四不原則」：不點擊可疑連結、不填寫個資帳號、不匯款任何費用、不轉傳陌生訊息，共同守護財產安全。