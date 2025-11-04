高雄夫妻衝農會提領100萬　里港暖警護鈔陪跑旗山

▲里港警方確認林姓夫妻未遇到詐騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄一對林姓夫婦3日上午前往里港農會土庫分部，準備臨櫃提領新臺幣一百萬元現金，卻因提款理由反覆不清，引起行員懷疑可能遭詐，立即通報里港警方，員警獲報趕抵了解後，主動護鈔陪同夫婦至旗山銀行查證，最終確認款項安全存入本人帳戶，並非遇詐，而林姓夫婦對警方熱心協助一再道謝。

這對夫婦昨（3）日上午前往里港農會土庫分部，欲臨櫃提領新臺幣一百萬元現金。行員在關懷提問時，發現林男對提款用途回答有異，稱「要買車、買保險、生活費使用」等不同理由，懷疑可能遭詐騙，立即通報轄區里港警分局大平派出所到場協助。

大平派出所副所長蔡顏名、警員巴鴻達及實務訓練生馮煜盛獲報後立即前往了解。經詢問林姓夫妻均表示，因覺得農會利息偏低，遂打算將資金轉為美元定存，並約邱姓友人於彰化銀行旗山分行協助辦理。警方擔心夫婦倆遭詐騙，遂主動護鈔，全程陪同從里港土庫農會前往旗山彰化銀行。

抵達銀行後，警方確認林男妻子在邱姓友人陪同下，將新臺幣100萬元兌換為美元，並確認全數存入妻子本人帳戶後，才放心離開。他們對警方的細心與熱心協助表達感謝，所幸並未受騙。警方也趁機進行反詐騙宣導，提醒民眾遇可疑投資、換匯或匯款情形，務必先致電警方求證，以守護辛苦積蓄。

分局長邱逸樵表示，近來詐騙案遽增，員警熱心守護民眾財產之舉，實為同仁表率。警方呼籲，詐騙手法層出不窮，民眾若接獲可疑電話、訊息或投資邀約，應保持警覺並撥打110或165反詐騙專線求證，共同守護財產安全。