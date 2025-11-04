馬郁雯參戰議員許3承諾　段宜康只考慮30秒就答應：相信我的眼光

▲前三立記者馬郁雯正式宣布參選，並找來前立委段宜康陪同一起去龍山寺拜廟。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

前三立主播馬郁雯今（4日）在前立委段宜康陪同下，正式宣布參選，爭取民進黨中正、萬華議員提名。馬郁雯也在參拜龍山寺時許下3承諾，堅守台灣價值、持續在中正萬華深耕、直接為人民服務，會持續用最高標準檢視、要求自己。段宜康則透露，當時馬郁雯找他時，只考慮30秒就答應，想說中正萬華怎麼有這麼好的事，希望大家相信他的眼光。

馬郁雯指出，確定參選第一個想到的就是段宜康，段宜康在中正萬華的地方服務、市政監督、台灣信念的價值，都是她非常欽佩且長期學習的對象。剛才在龍山寺參拜許下3個諾言，包括堅守台灣價值、持續在中正萬華深耕、直接為人民服務，她會用最高標準監督自己，盼延續段宜康的服務和問政精神，也希望中正萬華選民給她機會，希望中正萬華「馬上改變」。

媒體詢問，什麼原因決定代表新系爭取提名？馬郁雯說，「派系我不太了解」，確定參選後腦袋第一個跳出的就是段宜康，因此當時是大膽提出邀請，沒想到段宜康爽快答應，讓她信心大增，雖然是新人但會全力以赴，希望選民給她機會。她當記者時最擅長找出問題，現在身分轉換變成參選人，希望幫大家解決問題。

由於目前檯面上中正萬華參選人有5位，包括2位現任議員洪婉臻、劉耀仁，以及已經掛看板的電台主持人張銘祐和全民運動推廣協會理事長康家瑋，是否認為有新人優勢？馬郁雯指出，新人加權對她而言是加分選項，因為基數夠大，加權才有用，而媒體出身被認為有空戰優勢，但這也是加分選項，空戰優勢比較像站在泳池裡踩不到底，不知道一陣風過來會有多少支持度，應更腳踏實地去拜託請託，讓大家認識、支持她。因此，陸戰部分一定是主軸，空戰當成加分選項，空陸一定齊發。

段宜康也說，自己提醒過，選舉越被看好越危險，參選時就引人注目，選戰過程被大家認為當選機率高，多席次選舉可能成為犧牲品，因此必須比別人加倍努力，腳踏實地爭取選票。

段宜康提到，在馬郁雯擔任記者時，就非常欣賞她，認為她是專業認真、願意接地氣、勇敢的新聞從業人員。當聽到她想要在中正萬華參選，「對我來說是非常開心的一件事情」。中正萬華這個老社區不但社區老，居民年齡也偏高，常常不知道怎麼替自己爭取權益，也不知道怎麼向市府反映自己所遭遇的不公平對待，不知道怎麼表達對市政建設沒有效率的憤怒。

段宜康認為，若此時能有位替他們完整反映意見、找出問題的代議士，才是這個老社區最需要的人才。「所以馬郁雯來找我，對我來說，我其實考慮的時間大概只有30秒」，當下反應是「中正萬華有這麼好的事情？」能有位優秀人才投入選舉，爭取民代替大家服務，是他等待很久的事情，懇求中正萬華選民相信他的眼光，共同支持馬郁雯。