　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬郁雯參戰議員許3承諾　段宜康只考慮30秒就答應：相信我的眼光

▲▼前三立記者馬郁雯4日正式宣布參加台北市中正萬華區台北市議員民進黨內初選提名，並找來萬華出身的前立委段宜康陪同，一起去龍山寺拜廟，並在週邊市場掃街拜票。（圖／記者湯興漢攝）

▲前三立記者馬郁雯正式宣布參選，並找來前立委段宜康陪同一起去龍山寺拜廟。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

前三立主播馬郁雯今（4日）在前立委段宜康陪同下，正式宣布參選，爭取民進黨中正、萬華議員提名。馬郁雯也在參拜龍山寺時許下3承諾，堅守台灣價值、持續在中正萬華深耕、直接為人民服務，會持續用最高標準檢視、要求自己。段宜康則透露，當時馬郁雯找他時，只考慮30秒就答應，想說中正萬華怎麼有這麼好的事，希望大家相信他的眼光。

馬郁雯指出，確定參選第一個想到的就是段宜康，段宜康在中正萬華的地方服務、市政監督、台灣信念的價值，都是她非常欽佩且長期學習的對象。剛才在龍山寺參拜許下3個諾言，包括堅守台灣價值、持續在中正萬華深耕、直接為人民服務，她會用最高標準監督自己，盼延續段宜康的服務和問政精神，也希望中正萬華選民給她機會，希望中正萬華「馬上改變」。

▲▼前三立記者馬郁雯4日正式宣布參加台北市中正萬華區台北市議員民進黨內初選提名，並找來萬華出身的前立委段宜康陪同，一起去龍山寺拜廟，並在週邊市場掃街拜票。（圖／記者湯興漢攝）

媒體詢問，什麼原因決定代表新系爭取提名？馬郁雯說，「派系我不太了解」，確定參選後腦袋第一個跳出的就是段宜康，因此當時是大膽提出邀請，沒想到段宜康爽快答應，讓她信心大增，雖然是新人但會全力以赴，希望選民給她機會。她當記者時最擅長找出問題，現在身分轉換變成參選人，希望幫大家解決問題。

由於目前檯面上中正萬華參選人有5位，包括2位現任議員洪婉臻、劉耀仁，以及已經掛看板的電台主持人張銘祐和全民運動推廣協會理事長康家瑋，是否認為有新人優勢？馬郁雯指出，新人加權對她而言是加分選項，因為基數夠大，加權才有用，而媒體出身被認為有空戰優勢，但這也是加分選項，空戰優勢比較像站在泳池裡踩不到底，不知道一陣風過來會有多少支持度，應更腳踏實地去拜託請託，讓大家認識、支持她。因此，陸戰部分一定是主軸，空戰當成加分選項，空陸一定齊發。

段宜康也說，自己提醒過，選舉越被看好越危險，參選時就引人注目，選戰過程被大家認為當選機率高，多席次選舉可能成為犧牲品，因此必須比別人加倍努力，腳踏實地爭取選票。

段宜康提到，在馬郁雯擔任記者時，就非常欣賞她，認為她是專業認真、願意接地氣、勇敢的新聞從業人員。當聽到她想要在中正萬華參選，「對我來說是非常開心的一件事情」。中正萬華這個老社區不但社區老，居民年齡也偏高，常常不知道怎麼替自己爭取權益，也不知道怎麼向市府反映自己所遭遇的不公平對待，不知道怎麼表達對市政建設沒有效率的憤怒。

段宜康認為，若此時能有位替他們完整反映意見、找出問題的代議士，才是這個老社區最需要的人才。「所以馬郁雯來找我，對我來說，我其實考慮的時間大概只有30秒」，當下反應是「中正萬華有這麼好的事情？」能有位優秀人才投入選舉，爭取民代替大家服務，是他等待很久的事情，懇求中正萬華選民相信他的眼光，共同支持馬郁雯。

▲▼前三立記者馬郁雯4日正式宣布參加台北市中正萬華區台北市議員民進黨內初選提名，並找來萬華出身的前立委段宜康陪同，一起去龍山寺拜廟，並在週邊市場掃街拜票。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼前三立記者馬郁雯4日正式宣布參加台北市中正萬華區台北市議員民進黨內初選提名，並找來萬華出身的前立委段宜康陪同，一起去龍山寺拜廟，並在週邊市場掃街拜票。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／變態房客燒死母女　拒認罪喊「吃人夠夠」收押禁見
快訊／黃明志被逮原因曝光！　大馬警方揭「謝侑芯命案」關鍵
快訊／台肥總經理張滄郎接董事長　吳音寧僅擔任董事
快訊／台股翻黑下殺！　上沖下洗近500點
生前最後專訪！謝侑芯曝月收入「好的時候有7位數」
賴清德：經濟成長有望破5％、股市全球第8　誓言打造亞洲那斯達
龍山寺外收個資發1000　負責人喊「怕重複領」：我詐騙還拋頭
完整時間軸／粿粿、范姜彥豐3年婚決裂！　最後公開互動「已是半
獨／22歲美女藥頭正面曝　48小時「馬拉松極樂趴」奪2命
「這不是Niki嗎？」山本緋聞女友藏身道奇大嫂團！婚事近了
獨／謝侑芯經紀人控假消息太多　將委任律師提告黃明志三大罪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林右昌訪以色列　談輝達給北市府鼓勵：可以再加把勁

民進黨台北市長人選不一定在黨內！　段宜康：拭目以待

賴清德：經濟成長有望破5％、股市全球第8　誓言打造亞洲那斯達克

馬郁雯參戰議員許3承諾　段宜康只考慮30秒就答應：相信我的眼光

行政院發函朝野蒐集中選會委員人選　民眾黨推薦江明修、蘇子喬

鄭麗文稱普丁不是獨裁者　卓榮泰：這樣認為的人有獨裁心態

通勤族看過來！北捷迎接多元支付　6種「嗶」進站方式一次看

民眾黨版年改方案出爐　今年起停砍、隨物價指數成長率調整

中選會委員缺7人「會議停擺」　卓榮泰道歉：這個月會補齊

綠最新內參民調墊底！大輸賴瑞隆20%　邱議瑩：跟自己做的落差大

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

三重墜樓

林右昌訪以色列　談輝達給北市府鼓勵：可以再加把勁

民進黨台北市長人選不一定在黨內！　段宜康：拭目以待

賴清德：經濟成長有望破5％、股市全球第8　誓言打造亞洲那斯達克

馬郁雯參戰議員許3承諾　段宜康只考慮30秒就答應：相信我的眼光

行政院發函朝野蒐集中選會委員人選　民眾黨推薦江明修、蘇子喬

鄭麗文稱普丁不是獨裁者　卓榮泰：這樣認為的人有獨裁心態

通勤族看過來！北捷迎接多元支付　6種「嗶」進站方式一次看

民眾黨版年改方案出爐　今年起停砍、隨物價指數成長率調整

中選會委員缺7人「會議停擺」　卓榮泰道歉：這個月會補齊

綠最新內參民調墊底！大輸賴瑞隆20%　邱議瑩：跟自己做的落差大

Fred福岡突發任務玩超嗨全靠「樂天旅遊APP」！樂天旅遊雙11祭5折優惠太划算　訂房比比價網更甜

普發1萬財部揪出4釣魚詐騙網站　急拋「3不1要」原則呼籲莫上當

港澳辦轉發文章：立法會選舉不存在「躺贏」

報告放桌上「倍感鴨力」　奴才無奈：是可以這樣踩的嗎

林右昌訪以色列　談輝達給北市府鼓勵：可以再加把勁

謝侑芯大馬謀殺案7大疑點！身體健康卻猝死浴缸…同房黃明志搜出毒品

快訊／變態房客縱火燒死母女　拒認罪喊「吃人夠夠」收押禁見

弱勢三胞胎兄妹同時考取大學　獲南投慈濟新芽獎學金肯定

快訊／黃明志被逮原因曝光！　大馬警方揭「謝侑芯命案」關鍵

不滿狗吠太吵　狗保母「電梯內摔死小狗」飼主看監視器畫面心碎

范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」

政治熱門新聞

痛批黃敬平「上綠營政論訕笑自己人」　粉專：從今天一路打你到2026

吳音寧將掌台肥　他曝綠基層無人認同

連勝文卸藍副主席　曝心聲「打落牙齒和血吞」

符合「壯烈成仁」！　挖土機超人林鴻森確定入祀忠烈祠

「小沈1500」正妹記者跟名嘴男友婚事：想都沒想

綠內參民調墊底　邱議瑩：跟自己做的落差大

馬郁雯宣布參選北市議員　段宜康力挺

公教年金修法！藍指「停止調降所得替代率」　白4日將表態

「抗中保台時代過去了」　蕭旭岑：蔡正元也知兩岸不可這樣下去

萬噸級「玉山艦」俥葉斷裂　海軍：排除人為、環境及外力因素

北捷「145億中選一」文湖線幸運兒誕生　享免費搭捷運1年

替吳音寧抱屈　綠黨團：柯文哲用同學、連勝文掌悠遊卡才是酬庸

傳接台肥董座挨轟　吳音寧突發形象照：不管在什麼位置都要勇往向前

北捷迎接多元支付　6種「嗶」進站方式一次看

更多熱門

相關新聞

「小沈1500」正妹記者跟名嘴男友婚事：想都沒想

「小沈1500」正妹記者跟名嘴男友婚事：想都沒想

曾以「小沈1500」隨身碟爆料柯文哲京華城案弊案的三立前正妹記者馬郁雯，今天上午將宣布代表民進黨參選中正萬華市議員。馬郁雯也透露，跟名嘴男友李正皓的婚事「想都沒想過」。

馬郁雯宣布參選北市議員　段宜康力挺

馬郁雯宣布參選北市議員　段宜康力挺

王鴻薇前助理提告　檢傳律師作證

王鴻薇前助理提告　檢傳律師作證

明赴北檢告發　馬郁雯曬LINE截圖：王鴻薇助理兜售警政署長跟監照

明赴北檢告發　馬郁雯曬LINE截圖：王鴻薇助理兜售警政署長跟監照

控王鴻薇涉貪　馬郁雯今提告：前輩不上道

控王鴻薇涉貪　馬郁雯今提告：前輩不上道

關鍵字：

段宜康馬郁雯

讀者迴響

熱門新聞

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

殷仔獲得傳說中那張卡！王建民第2人

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作

范姜彥豐低調變開撕法院見！粿粿「外遇聲明」毀和解轉機

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面