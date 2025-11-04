游盈隆：台海要永久和平「中國必須走向民主」　鄭麗文要認清這道理

▲中國國民主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普近日受訪表示，中國國家主席習近平已向他保證，在他執政期間不會採取任何行動，實現「統一台灣」目標。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆3日分析，這些話用意中方很明白，中國必須嚴肅考慮美軍介入後須付出的成本。游盈隆也強調，和平不是靠卑躬屈膝而來的，台海要有永久和平，必須存在一個必要條件「中國必須走向民主」，這些道理，台灣主要政黨領袖和政治人物必須充分認識清楚，尤其最近話很多的鄭麗文。

游盈隆表示，全球矚目的川習會已過了幾天，仍餘波盪漾。10月30日結束與習近平會談後，川普馬不停蹄，當天就搭乘空軍一號專機返美，直奔白宮參加萬聖節活動，不顧隔天APEC峰會。這種價值選擇，令人印象深刻。

游盈隆提到，10月31日，川普破例接受CBS專訪，台灣議題再度浮上檯面。主持人Norah O'Donnell直截了當問「若中國武力犯台，是否會下令美軍協防台灣」，川普答以「如果真有那一天，你就會知道答案，習近平也很清楚答案是什麼」。

游盈隆指出，此外，川普還說「習近平在川習會中完全沒提起那件事，因為他明白」、「習近平和他的人在很多會議中說過，川普任內，他們不會做那件事，因為他們知道後果」。

游盈隆分析，把川普這些話串起來，其實意思已相當清楚，這是一種「川普式戰略清晰」，而不是戰略模糊，雖然仍有別於「拜登式戰略清晰」。簡單地說，就是「中國最好不要輕舉妄動，否則美軍必將介入協防台灣」。

游盈隆認為，這些話的用意中方應很明白，那就是，中國如果要用武力解決台灣問題，必須嚴肅考慮美軍介入後須付出的成本。

游盈隆指出，事實上，這也是美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)再三強調的「要讓中國不輕易對台動武，有而且只有一個條件，那就是，讓中國動武成本高到它無法負荷的程度」。這完全符合已故傑出的耶魯大學政治學教授Robert A. Dahl的理論。自己三十年前在東吳大學任教時，課堂上就討論過。

因此，游盈隆認為，戰爭與和平是一門大學問，不是廉價口號的堆積。人類數千年歷史告訴大家，和平不是求來的，不是靠卑躬屈膝而來的，也絕對不是靠屈從敵人而來的，更不是靠敵人的憐憫而來的。和平必須靠自己的實力、智慧和意志，在某些情況下，更必須靠有效對外結盟而來。

游盈隆提醒，關心台海戰爭與和平的人，必須謹記民主和平論「民主國家之間不打仗，因為有共同的價值」、「沒有人權，就沒有和平」、「沒有尊嚴的和平，只會帶來奴役」、「姑息只會帶來戰爭」。台海要有永久的和平，必須存在一個充分必要條件，那就「中國必須民主化，中國必須走向民主」。

最後，游盈隆強調，以上這些道理，台灣主要政黨領袖和政治人物必須充分認識清楚，尤其是最近話很多的鄭麗文。

▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／台灣維新提供）