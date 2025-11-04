民進黨台北市長人選不一定在黨內！　段宜康：拭目以待

記者詹詠淇／台北報導

民進黨持續布局2026各縣市首長人選，而在台北市長人選部分，只有壯闊台灣聯盟理事長吳怡農表達參選意願，上週親赴中央黨部遞交參選意願表，至於行政院副院長鄭麗君、民進黨前秘書長林右昌和立委王世堅、台北市議員苗博雅等都曾被點名。對此，前立委段宜康今（4日）表示，中央黨部會斟酌各方條件，甚至不一定是在黨內，說不定在跟民進黨理念一致的人選裡，也可能會有適合的人選。相信除了吳怡農、王世堅，中央黨部要評估、徵詢的人選，可能會超過這個範圍，請大家拭目以待。

▲前三立記者馬郁雯正式宣布參選，並找來前立委段宜康陪同一起去龍山寺拜廟。（圖／記者湯興漢攝）

針對民進黨台北市長人選，段宜康今（4日）陪同前三立主播馬郁雯拜廟掃街時表示，民進黨優秀人才非常多，中央黨部應該會斟酌各方條件，甚至不一定是在黨內，說不定在跟民進黨理念一致的人選裡，也可能會有適合的人選。

段宜康說，對民進黨來說，台北市長選戰從來不是件容易的事情，所以更應該慎重聆聽各方意見，斟酌各種條件，推出更適當的人。

媒體也關心，如何看目前檯面上頻被點名的王世堅，和已向中央黨部遞交參選意願書的吳怡農？段宜康認為，兩人都是適合的人選之一，相信除了他們之外，中央黨部要評估、徵詢的人選，可能會超過這個範圍，請大家拭目以待。

至於未來是否可能當操盤手？段宜康說，「我會專心幫馬郁雯打這場選戰」。