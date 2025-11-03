黃仁勳炸雞局全球關注！背後推手是「暖心千金」

▲輝達公主展身手 一場炸雞聚會串起千億美元AI合作。（圖／ETtoday攝影中心）



記者楊庭蒝／綜合報導

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳近期訪問南韓期間，與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣在首爾江南區一家炸雞店聚餐的畫面，在網路上引發熱烈討論。根據韓媒最新報導，這場看似隨興的聚會實際上經過精心安排，背後的策劃者正是黃仁勳的千金黃敏珊。

據南韓媒體披露，黃敏珊早在活動前一個月就開始籌備這次聚會。她特別選定「깐부치킨」（Kkanbu Chicken）作為會面地點，並非偶然。在韓語中，「Kkanbu」代表親密夥伴的意思，這個詞彙更因為熱門韓劇《魷魚遊戲》中的經典台詞而廣為人知。黃敏珊巧妙地將這次聚會定調為「AI Kkanbu」，象徵輝達與南韓企業在人工智慧領域的緊密合作關係。

這位輝達高級總監展現了細膩的待客之道。在聚餐過程中，三位科技巨頭不僅享用炸雞配啤酒，更舉杯共飲，展現出超越商業合作的友誼。黃敏珊還特別準備了珍貴的「白州25年」日本威士忌作為禮物，親手送給兩位韓國企業領袖。

值得一提的是，黃敏珊並非科技界的傳統背景出身。她曾在美國知名廚藝學院和法國藍帶學院深造烘焙與釀酒專業，並在奢侈品集團LVMH工作四年，直到2020年才正式加入父親創立的輝達，目前負責物理AI平台與人形機器人相關業務。她的跨領域經驗，為這次商業會晤增添了不同的文化元素。

在GeForce顯示卡進入南韓市場25週年的慶祝活動上，黃仁勳公開稱呼李在鎔和鄭義宣為「炸雞啤酒兄弟」，展現了這次聚會成功拉近彼此距離的成果。黃仁勳更表示，期待未來能邀請更多朋友加入這個「炸雞啤酒俱樂部」，將商業合作昇華為真摯的友誼。

