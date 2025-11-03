　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

黃仁勳炸雞局全球關注！背後推手是「暖心千金」

▲▼黃仁勳兒女現身電腦展大秀中文　驚呼「台灣太棒了」每年都來度假。（圖／ETtoday攝影中心）

▲輝達公主展身手 一場炸雞聚會串起千億美元AI合作。（圖／ETtoday攝影中心）

記者楊庭蒝／綜合報導

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳近期訪問南韓期間，與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣在首爾江南區一家炸雞店聚餐的畫面，在網路上引發熱烈討論。根據韓媒最新報導，這場看似隨興的聚會實際上經過精心安排，背後的策劃者正是黃仁勳的千金黃敏珊。

據南韓媒體披露，黃敏珊早在活動前一個月就開始籌備這次聚會。她特別選定「깐부치킨」（Kkanbu Chicken）作為會面地點，並非偶然。在韓語中，「Kkanbu」代表親密夥伴的意思，這個詞彙更因為熱門韓劇《魷魚遊戲》中的經典台詞而廣為人知。黃敏珊巧妙地將這次聚會定調為「AI Kkanbu」，象徵輝達與南韓企業在人工智慧領域的緊密合作關係。

這位輝達高級總監展現了細膩的待客之道。在聚餐過程中，三位科技巨頭不僅享用炸雞配啤酒，更舉杯共飲，展現出超越商業合作的友誼。黃敏珊還特別準備了珍貴的「白州25年」日本威士忌作為禮物，親手送給兩位韓國企業領袖。

值得一提的是，黃敏珊並非科技界的傳統背景出身。她曾在美國知名廚藝學院和法國藍帶學院深造烘焙與釀酒專業，並在奢侈品集團LVMH工作四年，直到2020年才正式加入父親創立的輝達，目前負責物理AI平台與人形機器人相關業務。她的跨領域經驗，為這次商業會晤增添了不同的文化元素。

在GeForce顯示卡進入南韓市場25週年的慶祝活動上，黃仁勳公開稱呼李在鎔和鄭義宣為「炸雞啤酒兄弟」，展現了這次聚會成功拉近彼此距離的成果。黃仁勳更表示，期待未來能邀請更多朋友加入這個「炸雞啤酒俱樂部」，將商業合作昇華為真摯的友誼。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國道7連撞現場曝光　29歲BMW女「下車看」被遊覽車撞卡底命
周末可能又有颱風生成　下周最接近台灣
馬郁雯宣布參選北市議員　段宜康力挺爭取民進黨提名
范姜彥豐直播現場喝「粿王飲料」　網友安慰：離開臭粿會更好
閃兵首腦堅稱只收260萬　王大陸將作證對質
泰29男同志「只穿內褲」開淫毒趴！　臥底警混入嚇壞：滿地保險

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黃仁勳南韓「炸雞趴」女兒策畫1個月！選店暗藏《魷魚遊戲》巧思

黃仁勳炸雞局全球關注！背後推手是「暖心千金」

名古屋26年懸案凶嫌落網　她坦承：恐懼到不敢看新聞

東京女子把置物櫃當膠囊旅館　抱小熊維尼熟睡被警察叫醒

日本女首相高市喊見金正恩！民調82%「史上第二高」　超越師傅安倍

遊日自駕遇到熊怎麼辦？　NHK模擬2情況「不要按喇叭」

才剛赦免「幣安創辦人」趙長鵬　川普驚語：我不知道他是誰

台灣男女在新加坡入獄！　盜刷百萬「狂買iPhone、名牌包」

日本寫真網紅公開2600萬整容細項　網讚真的非常努力

日男遭熊襲斷6肋骨、縫140針！　回憶4年前恐怖瞬間：仍有後遺症

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

黃仁勳南韓「炸雞趴」女兒策畫1個月！選店暗藏《魷魚遊戲》巧思

黃仁勳炸雞局全球關注！背後推手是「暖心千金」

名古屋26年懸案凶嫌落網　她坦承：恐懼到不敢看新聞

東京女子把置物櫃當膠囊旅館　抱小熊維尼熟睡被警察叫醒

日本女首相高市喊見金正恩！民調82%「史上第二高」　超越師傅安倍

遊日自駕遇到熊怎麼辦？　NHK模擬2情況「不要按喇叭」

才剛赦免「幣安創辦人」趙長鵬　川普驚語：我不知道他是誰

台灣男女在新加坡入獄！　盜刷百萬「狂買iPhone、名牌包」

日本寫真網紅公開2600萬整容細項　網讚真的非常努力

日男遭熊襲斷6肋骨、縫140針！　回憶4年前恐怖瞬間：仍有後遺症

國道7連撞現場曝光　29歲BMW女「下車看」被遊覽車撞卡底命危

樂天封王岱縈清晨先找媽祖還願　曲曲、若潼夢回2019年

錶上月相與星星暗夜齊發光　Arnold ＆ Son詩意浪漫

黃仁勳南韓「炸雞趴」女兒策畫1個月！選店暗藏《魷魚遊戲》巧思

教部數位學習績優徵選南投傳捷　縣府加碼補助埔中設飛行模擬教室

「名間好物」產業實體店面開幕　四社區協力打造在地特色產品品牌

足協爭議不斷！祕書長趙士強、技術總監陳亮辰卸下職務

超大型油輪已有兩航次日租破10萬美元、均價近8萬　明年上看20萬

范姜彥豐直播現場喝「粿王飲料」　網友安慰「離開偷吃的臭粿會更好」

黃仁勳炸雞局全球關注！背後推手是「暖心千金」

【全力追緝駕駛】台南瑪莎拉蒂高速撞女騎士！　失控「轉3圈」現場火花四濺

國際熱門新聞

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

泰29男「穿內褲」開毒趴！滿地保險套

菜心別亂丟！日網友「種回一整顆高麗菜」

中國狂po台灣「高畫質衛星照」竹科也入鏡

黃明志捲命案曝「遭勒索」　警揭真相

《富爸爸》作者警告：大崩盤來臨？

川普：輝達Blackwell晶片不會給別人

盜刷信用卡花百萬！　2台人在新加坡入獄　

26年懸案破了　高中女「告白遭拒」狠殺他老婆

川習會未提台灣　川普：習知道動武後果

地下室箱子打開「驚見失蹤小女孩」

川普稱習保證不動台　中駐美大使：內政問題

川普下令重啟核試　驚曝「中俄偷測核武」

黃仁勳「這些台廠」助攻　實現移美先進製造

更多熱門

相關新聞

婚後沒餵飽！驚見他USB存「多男連結」影片

婚後沒餵飽！驚見他USB存「多男連結」影片

她原以為是工作疲累才導致丈夫性趣缺缺，豈料她某天無意間發現丈夫的硬碟，打開來看後卻驚見「多名男性雜交」的影片，讓她氣壞了。

韓男酒駕硬闖人行道　撞死日籍母女觀光客

韓男酒駕硬闖人行道　撞死日籍母女觀光客

美國防長訪韓　與韓防長共同出訪板門店

美國防長訪韓　與韓防長共同出訪板門店

Karina私服愛牌MILLO ARCHIVE

Karina私服愛牌MILLO ARCHIVE

黃仁勳「這些台廠」助攻　實現移美先進製造

黃仁勳「這些台廠」助攻　實現移美先進製造

關鍵字：

黃仁勳輝達南韓科技友誼

讀者迴響

熱門新聞

即／黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

「范姜彥豐、粿粿、王子」結局　律師預言：三輸

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

即／冷氣工18樓墜落卡天井亡　2樓露臺戶才剛交屋

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面