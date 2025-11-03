川普正式表態！　輝達Blackwell晶片「不會給其他人」

▲川普對於輝達Blackwell晶片對中出口，終於做出明確表態。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普2日表示，輝達（Nvidia）最先進的人工智慧（AI）晶片Blackwell「領先其他所有晶片10年」，但將不會提供給「其他人」使用。

《路透社》報導，川普在佛州度過周末返回華府時，在空軍一號上向隨行記者們表示，「剛推出的新Blackwell比其他所有晶片領先10年。但是，不，我們不會把這款晶片給別人。」這番話表明，川普政府可能不傾向允許海外廣泛獲得這款珍貴晶片。

川普明確表態也為外界長期揣測畫下句點。今年8月，他一度暗示可能鬆綁晶片出口限制，允許輝達向中國銷售降階版Blackwell。但華府對中鷹派一直抱持強烈反對態度，擔憂這將大幅提升中國軍事能力，並且加速其AI發展。眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨議員穆倫納爾（John Moolenaar）更直言，這種做法「類似於向伊朗提供武器等級的鈾」。

▲川普與黃仁勳在今年4月活動「美國製造，投資美國」現場握手。（圖／路透）

川普一度暗示，10月30日與中國國家主席習近平舉行會談時，兩人可能談到Blackwell晶片，但最終表示這個話題從未被提及。

輝達不僅是全球市值最高的公司，如今也主導著AI晶片市場。執行長黃仁勳（Jensen Huang）上周坦言，公司並未向美國政府申請對中國市場的晶片出口許可證，因為北京已明確表達「現在不希望輝達進入那裡」。