台積電助攻！黃仁勳點名「這幾家台廠」　9個月實現移美先進製造

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在節目宣布，靠著台積電（TSMC）等台灣廠商的協助，將全球最快的人工智慧（AI）半導體製造流程全程移往美國亞利桑那州，象徵AI產業鏈「在地化」邁出關鍵一步。這項重大布局被視為川普政府推動「美國製造」與降低對中國依賴政策下的重大勝利，輝達也因此成為首家市值突破5兆美元的企業。

黃仁勳（Jensen Huang）近日在美國福斯新聞節目《Sunday Morning Futures》中表示，「人工智慧（AI）是一場工業革命，可能是人類史上最重要的科技。」他指出，美國總統川普上任後積極推動重建美國製造業，並要求關鍵科技回流美國本土，這讓輝達加速了將最先進晶片生產移回美國的計畫。

黃仁勳提到，川普的政策目標不僅是重振能源與製造業，更希望確保美國在AI領域保持全球領先地位，「從能源到AI基礎設施，美國需要在多個產業實現主導地位，這包括在醫療、製造、機器人與科學研究等領域全面應用AI技術。」

他透露，川普政府要求「以光速推進」美國高端製造回歸，因此輝達僅利用9個月的時間，就在美國境內實現全程量產，「在台積電的協力下，還有鴻海（Foxconn）、緯創（Wistron）、日月光（SPIL）與安靠科技（Amkor）等夥伴的支援，我們已能在亞利桑那州製造出全球最先進的AI晶片。」

黃仁勳強調，從機械工程師到建築與電工團隊，所有工人日夜趕工，使美國成功完成這項具有戰略意義的製造里程碑。

美媒《福斯新聞》指出，輝達上週三（10月29日）股價上漲3%，收在每股207.04美元，市值達5.03兆美元，成為全球首家達成此紀錄的企業。從最初的電玩顯示晶片製造商，到如今推動AI產業革命的核心力量，輝達的轉型象徵著美國科技業重新掌握關鍵製造命脈，也顯示AI時代下的全球產業重心正迅速轉移。