黃仁勳南韓「炸雞趴」女兒策畫1個月！選店暗藏《魷魚遊戲》巧思

▲黃仁勳30日下午入境南韓，並且與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣一起吃炸雞。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上月底訪韓，與三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣相約在首爾三成洞「Kkanbu炸雞」店大啖炸雞、舉杯暢飲，這場「財閥男團炸雞局」引爆社群瘋傳。如今韓媒揭露，這場聚餐的幕後推手，竟是黃仁勳的34歲愛女──黃敏珊（Madison Huang）。

據《中央日報》報導，黃敏珊早在一個月前就親赴南韓，為父親訪問行程做準備，並親自挑選餐廳。她選定的「Kkanbu炸雞」在韓語中意為「親密夥伴」，也因Netflix劇《魷魚遊戲》中一句「我們是Kkanbu啊」而爆紅。她巧妙將這層意象與AI結合，為這場會面命名為「AI夥伴（AI Kkanbu）」，象徵輝達與南韓科技巨頭間的緊密合作。

▲黃仁勳與李在鎔、鄭義宣喝起「交杯酒」。（圖／VCG）

當晚，黃仁勳、李在鎔與鄭義宣在店內舉杯交杯，氣氛熱絡。黃仁勳更親自走到店外，將炸雞分送粉絲，大方互動掀起現場轟動。席間，他笑稱「我最喜歡與朋友一起吃炸雞配啤酒，Kkanbu是最合適的地方」，更在演講時公開稱兩位會長是他的「炸雞啤酒夥伴」。

全程陪同父親的黃敏珊，不僅引領行程、親手遞上簽名威士忌「白州25年」，還被形容是「最懂老爸的貼心女兒」。她畢業於美國廚藝學院（CIA）與藍帶學院，曾任職法國精品集團LVMH，2020年加入輝達後晉升為實體AI平台行銷高級總監，職位甚至高於兄長。

▲黃仁勳女兒黃敏珊。（圖／ETtoday攝影中心）

黃仁勳與女兒也一同出席與南韓總統李在明的會晤，當李驚訝她的年輕時，黃仁勳笑說：「她34歲」，又幽默補一句：「其實那是我亂編的！」並邀請總統下次一起吃炸雞，「讓我們都成為炸雞啤酒兄弟」。