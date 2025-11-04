沒為防疫鬧翻！中央送「清零」菱角　中市府：雙方已培養革命情感

▲台中市府、中央災害應變中心今天在記者會上強調，中央地方絕對站在一起。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

非洲豬瘟防疫進入倒數三天，但台中市府因烏龍消毒事件遭到中央砲轟，加上昨（3）日疫情記者會臨時取消，引爆雙方關係降至冰點的疑慮。對此，農業部次長、指揮官杜文珍與台中市副市長鄭照新今（4）日一同召開記者會，除了說明疫情防治進度外，也破除傳聞，強調「絕對站在一起」。

非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官杜文珍強調，「防疫視同作戰，我們跟台中市是一個團隊！」她表示，團隊夥伴若有困難，中央一定會全力協助，這也是前進應變所最重要的功能。她更感性喊話，與中市府「心手相連」，在對抗疫病上絕對站在一起、全力以赴，並強調自己被指派到此「最重要的工作，也是唯一工作，就是全力協助台中」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

副市長鄭照新首先感謝杜文珍親赴台中，並解釋昨日記者會取消，是因杜文珍需趕回台北參加11點的專家會議，並非外界揣測的關係降到冰點。鄭照新更轉述市長盧秀燕每日的感謝，「感謝杜次長細心幫台中注意到細節、給予提醒」，強調彼此已培養出革命情感。

鄭照新更透露，今天上午還收到杜次長等人特別致贈的官田菱角，也代表中央期盼防疫目標能順利「清零」，這份心意讓市府團隊感到無比溫暖。