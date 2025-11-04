　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／衝撞站務員害落軌摔碎腳骨　無票惡男遭殺人未遂罪起訴

記者許權毅／台中報導

台中一名陳男上月在五權車站將站務員推落軌，起因還是陳男無票進站，遭查票後心虛，把站務員推落鐵軌。中檢近日偵查結束，認為陳男自知將人推落軌，可能導致頭部撞擊鐵軌或是遭列車撞擊而死亡，已有殺人不確定故意，依照殺人未遂起訴陳男。

▲台中五權車站站務員遭推落軌道。（圖／翻攝自Facebook／台灣便當管理局-附屬鐵路部）

▲張姓站務員當時上前查票，竟遭陳男撞擊推落軌。（圖／翻攝自Facebook／台灣便當管理局-附屬鐵路部）

檢警查，今年10月6日下午3時34分，背著黑色背包的陳姓男子（39歲）無票闖入五權車站月台內，與張姓站務員在南下月台口角爭執，但陳男突然後退再暴衝上前，用雙手大力推撞張男，導致在2619次列車於北上月台即將進站時落軌。

張姓站務員被緊急送醫後，被診斷受有閉鎖性跟骨骨折、右跟骨粉碎硬骨折之傷害。另名目擊過程的清潔員證述，當時發現陳男從欄杆闖入五權車站，馬上通報給張姓站務員，張上到月台查票，隨即就遭大力推落鐵軌，該力道比平常人打架力道更大，就是故意要推，陳還逃離現場。

▲▼陳男,五權車站,鐵軌。（圖／記者許權毅攝）

▲陳男於偵查時，坦承知悉行為可能導致張男死亡。（圖／記者許權毅攝）

檢方追查，發現陳男將張姓站務員推落鐵軌時，當時北上月台之2619次列車於6秒後進站，並有監視器畫面可佐證，證明被害人當時緊臨進站列車鐵軌，甚至有可能因衝撞力道、摔落位置、角度、慣性翻落至該處。

中檢認為，陳男用力甚重，且月台距離鐵軌有一定高度，如果張姓站務員從高處摔落，可能導致頭部撞擊堅硬鐵軌結果，亦或是遭列車撞擊死亡之結果。且陳男於偵查中也自承，知悉行為可能導致他人死亡，仍不違背其本意而為之，已經有殺人不確定故意，全案依殺人未遂起訴。

11/02 全台詐欺最新數據

