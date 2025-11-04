豬肉禁令解封倒數3天！中市府宣布：廚餘「100%焚化」達標零掩埋

▲台中市副市長鄭照新今天在台中非洲豬瘟疫情記者會上宣布，台中廚餘已改全進焚化廠，達標100%零掩埋。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

非洲豬瘟防疫今天進入第13天，豬肉禁令7日能否解封備受矚目。台中市副市長鄭照新今天在台中疫情記者會上宣布，昨(3)日起，台中市廚餘進入零掩埋階段，因后里焚化廠歲修完成，台中市廚餘焚化比率已達100%，這是一個重要階段，未來若沒有其他狀況，不會有廚餘掩埋。

鄭照新表示，針對太平山區民眾私養豬隻，市府已經設置三到四組的監視鏡頭，加固圍籬並且加強清消，各個養豬場也都發放防疫手冊，並且啟動豬肉攤商補助發放。

此外，台中市政府也依據農業部林業保育署最新發布之「廚餘處理場域隔離野豬之電圍籬或永久性圍網設置指引」，完成設置電圍網防疫設施，在最短時間內完成后里及霧峰兩處掩埋場電圍網，並於昨（3）日完成通電啟用、點交予環保局管理。

▲針對先前廚餘掩埋場，市府也設計后里及霧峰兩處掩埋場電圍網。（圖／市府提供）



鄭照新也強調，從昨(3)日起將后里焚化廠一併納入廚餘處理場所，昨日進廠焚化發電約316.19公噸，廚餘焚化量已達100%，實現零掩埋。

至於「加碼紓困挺肉商」部分，每攤補助金額1.5萬元，針對中市公有、民有市場、列管攤販集中區及委外經營場域，昨(3)日啟動補助金發放，涵蓋16處市場(集)、121位攤位，總發放補助金額181萬5000元，包含建國市場、第三市場、霧峰市場、梧棲第一市場及金谷市集等。