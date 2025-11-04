　
地方 地方焦點

快訊／非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見！

▲▼ 。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟疫情，中央及地方疫調過程中，發現化製三聯單有不一致的情形，現在更傳出陳姓老豬農涉嫌將廚餘舊照上傳系統。台中地檢署昨（3）日傳喚豬農父子、台中市養豬協會2名司機到案說明，訊後認豬農父子涉犯行使業務登載不實文書罪嫌重大，今天凌晨向法院聲請羈押禁見獲准，其餘2人請回。

台中地檢署表示，有關梧棲區某養豬場檢出非洲豬瘟核酸陽性案件，昨天由賴謝銓、郭逵、林思蘋、康存孝、翁嘉隆等5名檢察官，率台中市調處、保七總隊、台中市刑大、清水警分局及本署重案支援中心檢察事務官，持搜索票對養豬場陳姓父子、台中市養豬協會陳姓、蘇姓司機的住所等4處執行搜索，並約談4人到案說明。

檢方指出，經檢察官偵訊後，認定養豬場陳姓父子共同涉犯刑法行使業務登載不實文書等罪的嫌疑重大，有事實足認為有湮滅、偽造證據及勾串共犯或證人之虞，為確保後續偵查、審判程序，認有羈押原因及必要，今日凌晨向台中地院聲請羈押禁見獲准；另外2人諭知請回。

台中地檢署強調，為阻止動物疫病傳播、確保公共衛生及農牧業免受衝擊，堪為當務之急。檢察機關將持續與中央及地方檢疫、司法警察及相關部門協力合作，依循法律程序縝密蒐集事證，務求儘速還原事件全貌、維護社會公共利益與國家農牧安定。

