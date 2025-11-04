　
社會 社會焦點 保障人權

變態前房客涉縱火害母女喪命！中檢晚間複訊後聲押禁見

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方將許男移送台中地檢署，檢方複訊後向台中地院聲請羈押禁見。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市烏日區3日凌晨發生死亡火警，1名許姓男子疑因房屋租賃糾紛，涉嫌駕車倒車撞進民宅再縱火，造成吳姓母女身陷火窟，當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。許男事後逃逸現場還試圖自戕，遭到警方逮捕，警詢後依法移送台中地檢署，檢方3日晚間複訊後認許男涉犯殺人及放火罪嫌，向台中地院聲請羈押禁見。

台中地檢署指出，許姓男子（64歲）3日凌晨2時許，駕駛箱型車行駛至五光路某民宅前，以倒車衝撞該民宅，造成爆炸並引發猛烈火災，致使屋內吳姓母親、林姓女兒不幸罹難。

檢方說，案後立即指派檢察官張傑凱組成專案小組，指揮烏日警分局及相關鑑識單位進行蒐證調查，3日上午11時26分循線拘提許男到案，經檢察官率同法醫相驗2名死者遺體，已訂期解剖，以釐清確切死因。

檢察官3日晚間偵訊後，認定許男涉犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂與殺人罪嫌疑重大，為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有逃亡、串滅證之虞，且有反覆實行之虞，向法院聲請羈押禁見。

吳女家屬控訴，許男20年前向已故的吳女丈夫的父親承租房屋，雙方多年來相處還算愉快，但就在今年初，竟發現許男疑似偷竊死者私密衣物，立刻報警處理並要求對方退租，未料此舉令許男心生不滿，詭異行為變本加厲，曾在半夜燃燒物品、持鐮刀走來走去，相當嚇人。

家屬說，林家已對許男提告，希望藉由司法讓許男將房屋交還，原訂要在本月11日開庭，沒想到竟在3日痛下毒手。

許男落網後辯稱自己沒有縱火，只有倒車撞屋，反控林家在他妻子罹癌後，害他未能順利申請保費，還因擔心妻子死在租屋處，強迫他們一家搬離，是林家「吃人夠夠」他才作出洩憤行為。

11/01 全台詐欺最新數據

小S基因太猛！大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

即／變態男燒死母女　拒認縱火控女房東吃人夠夠

台中市烏日區五光路凌晨發生的64歲許姓男子駕車衝撞民宅後縱火、導致在睡夢中的林姓母女雙亡的駭人命案。據悉，檢警在現場聞到濃濃汽油味，但許男說法避重就輕，否認有縱火行為。

火警烏日區殺人罪台中糾紛

更多
